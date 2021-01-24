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    Paul Gallagher - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Paul Gallagher
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.04.2021 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:1 Престон (Престон)
    20.03.2021 86' -90' Престон (Престон) 0:1 Лутон Таун (Лутон)
    16.03.2021 1' -55' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Престон (Престон)
    13.03.2021 46' -90' Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 1:0 Престон (Престон)
    06.03.2021 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Борнмут (Борнмут)
    20.02.2021 61' -90' Кардифф (Кардифф) 4:0 Престон (Престон)
    65'
    16.02.2021 Был в запасе Престон (Престон) 0:1 Уотфорд (Уотфорд)
    12.02.2021 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Престон (Престон)
    06.02.2021 Был в запасе Престон (Престон) 1:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    24.01.2021 Был в запасе Престон (Престон) 0:0 Рединг (Рединг)
    20.01.2021 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:1 Престон (Престон)
    16.01.2021 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Престон (Престон)
    02.01.2021 77' -90' Престон (Престон) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    29.12.2020 1' -61' Престон (Престон) 2:0 Ковентри (Ковентри)
    26.12.2020 1' -69' Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Престон (Престон)
    18.12.2020 1' -76' Престон (Престон) 1:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    15.12.2020 1' -78' Барнсли (Барнсли) 2:1 Престон (Престон)
    12.12.2020 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 3:0 Престон (Престон)
    21.11.2020 46' -90' Престон (Престон) 1:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    07.11.2020 75' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:1 Престон (Престон)
    04.11.2020 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:3 Престон (Престон)
    31.10.2020 1' -61' Престон (Престон) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    21.10.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:2 Престон (Престон)
    18.10.2020 Был в запасе Престон (Престон) 0:1 Кардифф (Кардифф)
    04.10.2020 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:4 Престон (Престон)
    26.09.2020 Был в запасе Престон (Престон) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    19.09.2020 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:2 Престон (Престон)
    12.09.2020 72' -90' Престон (Престон) 0:1 Суонси (Суонси)
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