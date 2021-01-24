|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2021
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Престон (Престон)
|20.03.2021
|86' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|16.03.2021
|1' -55'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Престон (Престон)
|13.03.2021
|46' -90'
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|1:0
|Престон (Престон)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Борнмут (Борнмут)
|20.02.2021
|61' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|4:0
|Престон (Престон)
|65'
|16.02.2021
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|12.02.2021
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Престон (Престон)
|06.02.2021
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|24.01.2021
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Рединг (Рединг)
|20.01.2021
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:1
|Престон (Престон)
|16.01.2021
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Престон (Престон)
|02.01.2021
|77' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|29.12.2020
|1' -61'
|Престон (Престон)
|2:0
|Ковентри (Ковентри)
|26.12.2020
|1' -69'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Престон (Престон)
|18.12.2020
|1' -76'
|Престон (Престон)
|1:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|15.12.2020
|1' -78'
|Барнсли (Барнсли)
|2:1
|Престон (Престон)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|3:0
|Престон (Престон)
|21.11.2020
|46' -90'
|Престон (Престон)
|1:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|07.11.2020
|75' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:1
|Престон (Престон)
|04.11.2020
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|0:3
|Престон (Престон)
|31.10.2020
|1' -61'
|Престон (Престон)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|21.10.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Престон (Престон)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:1
|Кардифф (Кардифф)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:4
|Престон (Престон)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:2
|Престон (Престон)
|12.09.2020
|72' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Суонси (Суонси)