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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Уотфорд
Престон - Уотфорд: обзор матча 16 февраля 2021
Престон
16.02.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 1
Завершен
Уотфорд
51'
Ж. Педро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Уотфорд
81'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
К. Сема
81'
Замена
С. Перица
️️️️
Ж. Педро
Замена
Б. Поттс
️️️️
Д. Джонсон
79'
73'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Н. Чалоба
Замена
Э. Риис
️️️️
С. Синклейр
72'
63'
Желтая карточка
Т. Клеверли
Замена
Э. Гордон
️️️️
Т. Баркуйзен
62'
51'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
12
Paul Gallagher
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
Уотфорд
33
Роб Эллиот
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
0
A. Lazaar
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-5-2
1
Иверсен
16
Хьюз
14
Стори
6
Линдсэй
29
Баркуйзен
8
Брауне
8
Моламби
14
Джонсон
8
Уайтмэн
7
Синклейр
17
Эванс
4-1-3-1-1
26
Бахман
17
Фемения
22
Сьерральта
20
Кэткарт
25
Масина
15
Чалоба
19
Хьюз
8
Клеверли
12
Сема
7
Сарр
9
Педро
29
Баркуйзен
17
Гордон
17
Гордон
29
Баркуйзен
14
Джонсон
44
Поттс
44
Поттс
14
Джонсон
7
Синклейр
17
Риис
17
Риис
7
Синклейр
9
Педро
18
Перица
18
Перица
9
Педро
12
Сема
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
12
Сема
15
Чалоба
32
Гослинг
32
Гослинг
15
Чалоба
Остались в запасе
Престон
Уотфорд
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
33
Роб Эллиот
ВР
0
A. Lazaar
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
0
A. Lazaar
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Престон - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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