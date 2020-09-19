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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Престон
Норвич Сити - Престон: обзор матча 19 сентября 2020
Норвич Сити
19.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 2
Завершен
Престон
31'
Т. Пукки
85'
П. Плахета
14'
С. Синклейр (П)
42'
D. Fisher
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Престон
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Кантвелл
89'
ГОЛ! 2:2!
П. Плахета
85'
82'
Желтая карточка
С. Синклейр
80'
Замена
Д. Стори
️️️️
Д. Рафферти
80'
Замена
Б. Поттс
️️️️
А. Брауне
79'
Замена
Э. Хьюз
️️️️
Б. Дэвис
Замена
А. Айда
️️️️
О. Эрнандес
63'
Желтая карточка
Х. Кинтилья
47'
42'
ГОЛ! 1:2!
D. Fisher
34'
Желтая карточка
D. Fisher
ГОЛ! 1:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Х. Кинтилья
31'
Замена
П. Плахета
️️️️
К. Доуэлл
24'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Синклейр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Крул
6
Кинтилья
4
Годфри
4
Циммерманн
3
Ааронс
34
Скипп
23
МакЛин
26
Доуэлл
10
Кантвелл
11
Эрнандес
20
Пукки
3-2-3-2
1
Радд
2
Рафферти
4
Пирсон
2
5
Бауэр
6
Дэвис
4
Ледсон
29
Баркуйзен
8
Брауне
24
Магуайр
7
Синклейр
26
Доуэлл
77
Плахета
77
Плахета
26
Доуэлл
11
Эрнандес
33
Айда
33
Айда
11
Эрнандес
10
Кантвелл
9
Хагилл
9
Хагилл
10
Кантвелл
6
Дэвис
16
Хьюз
16
Хьюз
6
Дэвис
2
Рафферти
14
Стори
14
Стори
2
Рафферти
8
Брауне
44
Поттс
44
Поттс
8
Брауне
Остались в запасе
Норвич Сити
Престон
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Коннор Рипли
ВР
25
Josh Harrop
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
25
Josh Harrop
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Норвич Сити - Престон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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