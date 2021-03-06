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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Борнмут
Престон - Борнмут: обзор матча 06 марта 2021
Престон
06.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
70'
Д. Джонсон
37'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Борнмут
84'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Д. Станислас
Замена
Б. Поттс
️️️️
Д. Джонсон
84'
75'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Л. Кук
Желтая карточка
Г. Каннингэм
73'
ГОЛ! 1:1!
Д. Джонсон
70'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Т. Баркуйзен
66'
Замена
Э. Гордон
️️️️
С. Синклейр
66'
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Данжума
Пас отдал
Д. Соланке
Желтая карточка
Д. Джонсон
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Том Бейлисс
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-4-2
1
Иверсен
4
ван ден Берг
14
Стори
20
8
Каннингэм
8
Уайтмэн
29
Баркуйзен
14
Джонсон
8
Брауне
7
Синклейр
17
Эванс
3-2-2-2-1
31
Бегович
20
Картер-Викерс
15
Смит
27
Кук
6
Келли
4
Пирсон
4
Кук
8
Лерма
7
Данжума
19
Станислас
19
Соланке
7
Синклейр
17
Гордон
17
Гордон
7
Синклейр
14
Джонсон
44
Поттс
44
Поттс
14
Джонсон
29
Баркуйзен
24
Магуайр
24
Магуайр
29
Баркуйзен
19
Станислас
10
Уилшир
10
Уилшир
19
Станислас
4
Кук
7
Лонг
7
Лонг
4
Кук
Остались в запасе
Престон
Борнмут
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
19
Джейдон Энтони
ЦФ
3
Джек Стейси
ПЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Остались в запасе
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
Остались в запасе
19
Джейдон Энтони
ЦФ
3
Джек Стейси
ПЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Статистика матча Престон - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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