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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Престон
Ротерхэм - Престон: обзор матча 07 ноября 2020
Ротерхэм
07.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 1
Завершен
Престон
53'
Р. Вуд
86'
М. Крукс
80'
Р. Ледсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Престон
Замена
A. MacDonald
️️️️
M. Olosunde
89'
87'
Желтая карточка
Д. Рафферти
ГОЛ! 2:1!
М. Крукс
Пас отдал
M. Olosunde
86'
Желтая карточка
M. Ihiekwe
84'
80'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ледсон
75'
Замена
P. Gallagher
️️️️
D. Fisher
Замена
М. Крукс
️️️️
К. Вассел
67'
59'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
С. Синклейр
59'
Замена
Д. Стокли
️️️️
Э. Риис
ГОЛ! 1:0!
Р. Вуд
53'
42'
Желтая карточка
Д. Джонсон
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
K. Sadlier
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Matthew Olosunde
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
2-3-5
1
Йоханссон
6
Вуд
45
Хардинг
29
Линдси
4
Барласер
26
Уайлс
20
45
Ладапо
9
Вассел
23
4
4-4-2
1
Радд
20
14
Стори
2
2
Рафферти
8
Брауне
44
Поттс
14
Джонсон
4
Ледсон
7
Синклейр
17
Риис
9
Вассел
25
Крукс
25
Крукс
9
Вассел
4
2
2
4
23
8
Джозефзун
8
Джозефзун
23
7
Синклейр
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
7
Синклейр
2
12
12
2
17
Риис
9
Стокли
9
Стокли
17
Риис
Остались в запасе
Ротерхэм
Престон
14
Майкл Смит
ЦФ
31
Джош Викерс
ВР
15
Джордж Херст
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
32
Джош Ирл
ЛЗ
1
Коннор Рипли
ВР
25
Josh Harrop
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
14
Майкл Смит
ЦФ
31
Джош Викерс
ВР
15
Джордж Херст
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Остались в запасе
32
Джош Ирл
ЛЗ
1
Коннор Рипли
ВР
25
Josh Harrop
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Ротерхэм - Престон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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