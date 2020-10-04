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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Престон
Брентфорд - Престон: обзор матча 04 октября 2020
Брентфорд
04.10.2020, воскресенье, 16:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 4
Завершен
Престон
8'
А. Тони
43'
А. Тони
52'
С. Синклейр
60'
С. Синклейр
63'
Б. Поттс
70'
Ш. Магуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Престон
78'
Замена
Э. Риис
️️️️
Ш. Магуайр
70'
ГОЛ! 2:4!
Ш. Магуайр
Замена
С. Годдос
️️️️
С. Каньос
68'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Э. Маркондес
68'
63'
ГОЛ! 2:3!
Б. Поттс
Пас отдал
Р. Ледсон
60'
ГОЛ! 2:2!
С. Синклейр
Пас отдал
Э. Хьюз
52'
ГОЛ! 2:1!
С. Синклейр
Пас отдал
П. Бауэр
ГОЛ! 2:0!
А. Тони
Пас отдал
Б. Мбемо
43'
Замена
М. Йенсен
️️️️
К. Нергор
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Тони
Пас отдал
Д. Да Силва
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
4-3-2-1
12
Дэниэльс
2
Томпсон
2
Пайннок
18
Янссон
3
Дальсгаард
10
Маркондес
23
Нергор
10
Да Силва
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
3-2-3-2
1
Радд
6
Дэвис
16
Хьюз
4
Пирсон
2
Рафферти
5
Бауэр
8
Брауне
4
Ледсон
44
Поттс
24
Магуайр
7
Синклейр
7
Каньос
7
Годдос
7
Годдос
7
Каньос
23
Нергор
8
Йенсен
8
Йенсен
23
Нергор
10
Маркондес
10
Бенрахма
10
Бенрахма
10
Маркондес
24
Магуайр
17
Риис
17
Риис
24
Магуайр
Остались в запасе
Брентфорд
Престон
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
24
Тарик Фосу
ЛВ
1
Давид Райя
ВР
Главный тренер
Томас Франк
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
24
Тарик Фосу
ЛВ
1
Давид Райя
ВР
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Брентфорд - Престон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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