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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Рединг
Престон - Рединг: обзор матча 24 января 2021
Престон
24.01.2021, воскресенье, 15:30
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 0
Завершен
Рединг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Рединг
Желтая карточка
Р. Ледсон
87'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
С. Синклейр
86'
Желтая карточка
P. Huntington
83'
83'
Пенальти не реализован!
Л. Жоао
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Д. Моламби
80'
78'
Замена
А. Семеду
️️️️
S. Aluko
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Э. Риис
70'
Желтая карточка
Д. Моламби
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Адам О'Райли
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
3-5-2
1
Иверсен
20
6
Дэвис
16
Хьюз
44
Поттс
8
Брауне
4
Ледсон
8
Моламби
8
Уайтмэн
7
Синклейр
17
Риис
4-4-2
1
Кабрал
12
Холмс
5
Моррисон
26
Макинтайр
3
Ричардс
14
Эджария
4
Риномхота
8
Свифт
29
Лорент
19
Жоао
23
7
Синклейр
17
Эванс
17
Эванс
7
Синклейр
8
Моламби
14
Джонсон
14
Джонсон
8
Моламби
17
Риис
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
17
Риис
23
30
Семеду
30
Семеду
23
Остались в запасе
Престон
Рединг
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Адам О'Райли
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
19
Lewis Gibson
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Адам О'Райли
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
Остались в запасе
19
Lewis Gibson
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Престон - Рединг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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