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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бристоль Сити
Престон - Бристоль Сити: обзор матча 18 декабря 2020
Престон
18.12.2020, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
21'
Д. Джонсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Бристоль Сити
Замена
Д. Стокли
️️️️
Д. Джонсон
80'
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
P. Gallagher
76'
Замена
Д. Рафферти
️️️️
D. Fisher
69'
Замена
Э. Риис
️️️️
Ш. Магуайр
69'
Желтая карточка
D. Fisher
51'
46'
Замена
А. Семеньо
️️️️
T. Moore
46'
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
Х. Массенго
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Джонсон
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Адам О'Райли
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
28
Sam Pearson
ЦФ
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
24
Zac Smith
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
4-4-2
1
Радд
32
Ирл
20
6
Дэвис
2
14
Джонсон
8
Брауне
29
Баркуйзен
12
24
Магуайр
7
Синклейр
3-2-3-2
25
Бентли
26
Винер
32
Хант
10
4
26
Калас
47
О'Доуда
6
Надь
4
Массенго
18
Мартин
21
Уэллс
12
8
Бейлисс
8
Бейлисс
12
2
2
Рафферти
2
Рафферти
2
24
Магуайр
17
Риис
17
Риис
24
Магуайр
14
Джонсон
9
Стокли
9
Стокли
14
Джонсон
4
Массенго
19
Бакинсон
19
Бакинсон
4
Массенго
4
42
Семеньо
42
Семеньо
4
Остались в запасе
Престон
Бристоль Сити
8
Адам О'Райли
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
28
Sam Pearson
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
24
Zac Smith
ЦФ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
8
Адам О'Райли
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
Остались в запасе
28
Sam Pearson
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
24
Zac Smith
ЦФ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Престон - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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