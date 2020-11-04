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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Престон
Рединг - Престон: обзор матча 04 ноября 2020
Рединг
04.11.2020, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 3
Завершен
Престон
65'
С. Синклейр
68'
Э. Риис
90+2'
Б. Поттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Престон
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Б. Поттс
87'
Желтая карточка
А. Брауне
Желтая карточка
Д. Лорент
87'
76'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
С. Синклейр
Замена
Э. Идом
️️️️
T. Esteves
76'
Замена
S. Baldock
️️️️
М. Олисе
71'
68'
ГОЛ! 0:2!
Э. Риис
Пас отдал
Р. Ледсон
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
S. Aluko
68'
65'
ГОЛ! 0:1!
С. Синклейр
Пас отдал
Д. Рафферти
48'
Пенальти не реализован!
Д. Джонсон
15'
Желтая карточка
D. Fisher
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Престон
1
Деклан Радд
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Рединг
24
Sam Walker
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
3-5-2
1
Кабрал
3
Ричардс
26
Макинтайр
5
Моррисон
4
Риномхота
30
Семеду
17
Олисе
19
29
Лорент
19
Жоао
23
4-4-2
1
Радд
14
Стори
2
2
Рафферти
20
4
Ледсон
44
Поттс
8
Брауне
14
Джонсон
17
Риис
7
Синклейр
19
17
Идом
17
Идом
19
17
Олисе
9
9
17
Олисе
23
47
Пушкаш
47
Пушкаш
23
7
Синклейр
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
7
Синклейр
Остались в запасе
Рединг
Престон
19
Lewis Gibson
ЦФ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
24
Sam Walker
ВР
Главный тренер
Пол Клемент
32
Джош Ирл
ЛЗ
1
Коннор Рипли
ВР
12
Paul Gallagher
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
19
Lewis Gibson
ЦФ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
24
Sam Walker
ВР
Остались в запасе
32
Джош Ирл
ЛЗ
1
Коннор Рипли
ВР
12
Paul Gallagher
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Рединг - Престон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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