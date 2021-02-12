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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Престон
Блэкберн - Престон: обзор матча 12 февраля 2021
Блэкберн
12.02.2021, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 2
Завершен
Престон
45+1'
А. Армстронг (П)
19'
Г. Каннингэм
43'
Л. Линдсэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Престон
90'
+1
Замена
Д. Моламби
️️️️
Ч. Эванс
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Л. Трэвис
87'
84'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
76'
Замена
Э. Риис
️️️️
Т. Баркуйзен
75'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Д. Джонсон
Замена
Т. Харвуд-Беллис
️️️️
С. Галлахер
75'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Р. Ньямб
63'
61'
Желтая карточка
Р. Ледсон
Замена
S. Downing
️️️️
J. Davenport
46'
Замена
Т. Долан
️️️️
Д. Ротуэлл
46'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Армстронг
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:2!
Л. Линдсэй
Пас отдал
Р. Ледсон
19'
ГОЛ! 0:1!
Г. Каннингэм
Пас отдал
А. Брауне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
24
Тирис Долан
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
3-4-3
1
Камински
4
Брэнтуэйт
30
Дуглас
24
Ньямб
26
Ленихэн
27
Трэвис
19
7
Ротуэлл
10
Армстронг
20
Галлахер
23
Дак
4-5-1
1
Иверсен
6
Линдсэй
14
Стори
16
Хьюз
8
Каннингэм
8
Уайтмэн
4
Ледсон
14
Джонсон
29
Баркуйзен
8
Брауне
17
Эванс
27
Трэвис
22
Бреретон
22
Бреретон
27
Трэвис
24
Ньямб
10
Эллиот
10
Эллиот
24
Ньямб
20
Галлахер
4
Харвуд-Беллис
4
Харвуд-Беллис
20
Галлахер
19
19
19
19
7
Ротуэлл
24
Долан
24
Долан
7
Ротуэлл
14
Джонсон
44
Поттс
44
Поттс
14
Джонсон
17
Эванс
8
Моламби
8
Моламби
17
Эванс
29
Баркуйзен
17
Риис
17
Риис
29
Баркуйзен
Остались в запасе
Блэкберн
Престон
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
Остались в запасе
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Блэкберн - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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