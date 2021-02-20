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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Престон
Кардифф - Престон: обзор матча 20 февраля 2021
Кардифф
20.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
4 : 0
Завершен
Престон
2'
К. Мур (П)
46'
Д. Мерфи
71'
М. Пак
77'
М. Харрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Престон
Желтая карточка
Д. Беннетт
90'
+2
83'
Замена
Д. Рафферти
️️️️
А. Брауне
ГОЛ! 4:0!
М. Харрис
77'
Замена
М. Харрис
️️️️
К. Мур
77'
72'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Д. Моламби
ГОЛ! 3:0!
М. Пак
71'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Х. Уилсон
69'
66'
Пенальти не реализован!
Ч. Эванс
Желтая карточка
Э. Флинт
65'
65'
Пенальти не реализован!
P. Gallagher
61'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Д. Джонсон
61'
Замена
P. Gallagher
️️️️
Б. Уайтмэн
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Мерфи
60'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
Х. Уилсон
46'
46'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Э. Риис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Мур
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
29
Том Баркуйзен
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Филлипс
44
Флинт
35
Нельсон
12
Беннетт
23
Моррисон
38
Нг
6
Волкс
7
Пак
10
Уилсон
19
Мур
23
Мерфи
4-4-2
1
Иверсен
16
Хьюз
6
Линдсэй
14
Стори
8
Каннингэм
8
Брауне
8
Моламби
14
Джонсон
8
Уайтмэн
17
Риис
17
Эванс
19
Мур
9
Харрис
9
Харрис
19
Мур
23
Мерфи
9
Ожо
9
Ожо
23
Мерфи
10
Уилсон
10
Бакуна
10
Бакуна
10
Уилсон
14
Джонсон
17
Гордон
17
Гордон
14
Джонсон
8
Брауне
2
Рафферти
2
Рафферти
8
Брауне
17
Риис
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
17
Риис
8
Моламби
44
Поттс
44
Поттс
8
Моламби
8
Уайтмэн
12
12
8
Уайтмэн
Остались в запасе
Кардифф
Престон
3
Джоэл Баган
ЛЗ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
10
Том Санг
ОП
12
Алекс Смитис
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
3
Джоэл Баган
ЛЗ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
10
Том Санг
ОП
12
Алекс Смитис
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Остались в запасе
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Кардифф - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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