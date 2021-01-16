Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Престон
Бристоль Сити - Престон: обзор матча 16 января 2021
Бристоль Сити
16.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 0
Завершен
Престон
8'
Ф. Дьедиу
77'
З. Винер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Престон
86'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
D. Fisher
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
Х. Аделакун
86'
83'
Желтая карточка
D. Fisher
79'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Ш. Магуайр
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Ф. Дьедиу
79'
78'
Замена
Э. Риис
️️️️
Б. Уайтмэн
ГОЛ! 2:0!
З. Винер
77'
Замена
Х. Массенго
️️️️
К. Палмер
70'
67'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Д. Джонсон
67'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Т. Баркуйзен
Желтая карточка
К. Палмер
61'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
T. Rowe
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
23
James Morton
ЦФ
27
Opanin Edwards
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Бентли
26
Калас
26
Моусон
10
32
Хант
26
Винер
45
Палмер
6
Надь
47
Аделакун
18
Дьедиу
18
Мартин
4-4-2
1
Иверсен
20
6
Дэвис
2
16
Хьюз
29
Баркуйзен
8
Брауне
14
Джонсон
8
Уайтмэн
24
Магуайр
7
Синклейр
47
Аделакун
19
Бакинсон
19
Бакинсон
47
Аделакун
45
Палмер
4
Массенго
4
Массенго
45
Палмер
18
Дьедиу
21
Уэллс
21
Уэллс
18
Дьедиу
14
Джонсон
17
Эванс
17
Эванс
14
Джонсон
2
4
Ледсон
4
Ледсон
2
24
Магуайр
8
Моламби
8
Моламби
24
Магуайр
29
Баркуйзен
44
Поттс
44
Поттс
29
Баркуйзен
8
Уайтмэн
17
Риис
17
Риис
8
Уайтмэн
Остались в запасе
Бристоль Сити
Престон
1
Макс О'Лири
ВР
11
Сэм Белл
ЦФ
23
James Morton
ЦФ
27
Opanin Edwards
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
32
Джош Ирл
ЛЗ
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
11
Сэм Белл
ЦФ
23
James Morton
ЦФ
27
Opanin Edwards
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Остались в запасе
32
Джош Ирл
ЛЗ
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Бристоль Сити - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Престон
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+