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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Престон
Барнсли - Престон: обзор матча 15 декабря 2020
Барнсли
15.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 1
Завершен
Престон
54'
А. Моуатт
80'
В. Адебойежо
2'
Ш. Магуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Престон
Желтая карточка
Л. Томас
90'
Желтая карточка
К. Стайлс
84'
ГОЛ! 2:1!
В. Адебойежо
Пас отдал
К. Вудроу
80'
Замена
Х. Кейн
️️️️
М. Джеймс
78'
78'
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
P. Gallagher
74'
Замена
Д. Стокли
️️️️
Т. Баркуйзен
71'
Желтая карточка
Д. Джонсон
67'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Э. Риис
67'
Замена
Д. Рафферти
️️️️
Ш. Магуайр
63'
Желтая карточка
А. Брауне
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Фризер
61'
Замена
Л. Томас
️️️️
К. Чаплин
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Моуатт
Пас отдал
К. Стайлс
54'
2'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Магуайр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Престон
1
Деклан Радд
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
10
Джордж Миллер
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Адам О'Райли
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
4-3-1-2
1
Уолтон
6
Хелик
5
Андерсен
21
Соллбауэр
2
Бриттан
4
Стайлс
37
Джеймс
20
Моуатт
28
Фризер
8
Чаплин
12
Вудроу
4-4-2
1
Радд
16
Хьюз
2
6
Дэвис
32
Ирл
29
Баркуйзен
14
Джонсон
12
8
Брауне
17
Риис
24
Магуайр
28
Фризер
20
Адебойежо
20
Адебойежо
28
Фризер
8
Чаплин
16
Томас
16
Томас
8
Чаплин
37
Джеймс
20
Кейн
20
Кейн
37
Джеймс
12
8
Бейлисс
8
Бейлисс
12
24
Магуайр
2
Рафферти
2
Рафферти
24
Магуайр
17
Риис
7
Синклейр
7
Синклейр
17
Риис
29
Баркуйзен
9
Стокли
9
Стокли
29
Баркуйзен
Остались в запасе
Барнсли
Престон
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
10
Джордж Миллер
ЦФ
17
Ромал Палмер
ЦП
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
8
Адам О'Райли
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
10
Джордж Миллер
ЦФ
17
Ромал Палмер
ЦП
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Остались в запасе
8
Адам О'Райли
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Барнсли - Престон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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