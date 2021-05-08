Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Stewart Downing - статистика

#19 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
16
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Блэкберн
5 : 2
08.05.2021
Бирмингем Сити
58' - 90'
71'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
20.04.2021
Блэкберн
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Блэкберн
2 : 1
16.04.2021
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Кардифф
2 : 2
10.04.2021
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Блэкберн
0 : 2
05.04.2021
Борнмут
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Уиком Уондерерс
1 : 0
02.04.2021
Блэкберн
57' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Норвич Сити
1 : 1
20.03.2021
Блэкберн
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Блэкберн
1 : 1
09.03.2021
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Миллуолл
0 : 2
06.03.2021
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Рединг
1 : 0
02.03.2021
Блэкберн
61' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Блэкберн
1 : 1
27.02.2021
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Блэкберн
2 : 3
24.02.2021
Уотфорд
56' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
20.02.2021
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Барнсли
2 : 1
17.02.2021
Блэкберн
1' - 76'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
1 : 2
12.02.2021
Престон
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
06.02.2021
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Блэкберн
1 : 0
30.01.2021
Лутон Таун
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Мидлсбро
0 : 1
24.01.2021
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Блэкберн
1 : 1
16.01.2021
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
02.01.2021
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
29.12.2020
Блэкберн
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Блэкберн
1 : 1
26.12.2020
Шеффилд Уэнсдэй
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Сток Сити
1 : 0
19.12.2020
Блэкберн
64' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Блэкберн
2 : 1
16.12.2020
Ротерхэм
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
1 : 2
12.12.2020
Норвич Сити
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 0
09.12.2020
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брентфорд
2 : 2
05.12.2020
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
02.12.2020
Миллуолл
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
2 : 1
28.11.2020
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Лутон Таун
1 : 1
21.11.2020
Блэкберн
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+