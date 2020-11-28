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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Барнсли
Блэкберн - Барнсли: обзор матча 28 ноября 2020
Блэкберн
28.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 1
Завершен
Барнсли
44'
А. Армстронг
78'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Барнсли
82'
Замена
Д. Миллер
️️️️
К. Стайлс
ГОЛ! 2:0!
С. Галлахер
78'
Замена
Х. Картер
️️️️
С. Уортон
76'
Желтая карточка
А. Армстронг
69'
66'
Замена
К. Одуор
️️️️
А. Моуатт
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Т. Трибулл
66'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Х. Эллиот
66'
58'
Замена
Д. Фризер
️️️️
К. Чаплин
58'
Замена
P. Schmidt
️️️️
Л. Томас
ГОЛ! 1:0!
А. Армстронг
Пас отдал
Р. Ньямб
44'
Замена
А. Белл
️️️️
Б. Дуглас
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
90
Льюис Холтби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Камински
16
Уортон
30
Дуглас
24
Ньямб
28
Трибулл
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
22
Бреретон
10
Эллиот
10
Армстронг
90
Холтби
4-4-2
1
Уолтон
2
Бриттан
21
Соллбауэр
5
Андерсен
6
Хелик
20
Кейн
20
Моуатт
16
Томас
4
Стайлс
8
Чаплин
12
Вудроу
30
Дуглас
17
Белл
17
Белл
30
Дуглас
16
Уортон
17
Картер
17
Картер
16
Уортон
28
Трибулл
4
Джонсон
4
Джонсон
28
Трибулл
10
Эллиот
20
Галлахер
20
Галлахер
10
Эллиот
20
Моуатт
29
Одуор
29
Одуор
20
Моуатт
8
Чаплин
28
Фризер
28
Фризер
8
Чаплин
4
Стайлс
10
Миллер
10
Миллер
4
Стайлс
16
Томас
19
19
16
Томас
Остались в запасе
Блэкберн
Барнсли
1
Эйнсли Пирс
ВР
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
4
Яспер Мун
ЦЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
37
Мэттью Джеймс
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Остались в запасе
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
4
Яспер Мун
ЦЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
37
Мэттью Джеймс
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Блэкберн - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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