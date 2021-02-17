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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Блэкберн
Барнсли - Блэкберн: обзор матча 17 февраля 2021
Барнсли
17.02.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
72'
К. Моррис
90'
А. Моуатт
90+4'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Блэкберн
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Х. Эллиот
ГОЛ! 2:0!
А. Моуатт
Пас отдал
К. Моррис
90'
87'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
С. Галлахер
84'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Л. Трэвис
83'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
76'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Б. Дак
76'
Замена
К. Эванс
️️️️
S. Downing
76'
Замена
Т. Долан
️️️️
Э. Беннетт
ГОЛ! 1:0!
К. Моррис
Пас отдал
А. Моуатт
72'
Замена
Х. Кейн
️️️️
Р. Палмер
64'
Замена
Д. Дайк
️️️️
К. Вудроу
55'
Замена
Д. Фризер
️️️️
К. Чаплин
55'
Замена
К. Моррис
️️️️
В. Адебойежо
55'
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
53'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
К. Стайлс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
19
Stewart Downing
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
23
Брэдли Дак
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Херби Кейн
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
24
Тирис Долан
ЦФ
4-3-3
40
Коллинс
6
Сиббик
6
Хелик
5
Андерсен
2
Бриттан
17
Палмер
4
Стайлс
20
Моуатт
8
Чаплин
12
Вудроу
20
Адебойежо
3-4-3
1
Камински
4
Харвуд-Беллис
30
Дуглас
4
Брэнтуэйт
27
Трэвис
17
Беннетт
26
Ленихэн
19
23
Дак
10
Армстронг
20
Галлахер
20
Адебойежо
9
Моррис
9
Моррис
20
Адебойежо
8
Чаплин
28
Фризер
28
Фризер
8
Чаплин
12
Вудроу
9
Дайк
9
Дайк
12
Вудроу
4
Стайлс
28
Уильямс
28
Уильямс
4
Стайлс
17
Палмер
20
Кейн
20
Кейн
17
Палмер
23
Дак
10
Эллиот
10
Эллиот
23
Дак
20
Галлахер
22
Бреретон
22
Бреретон
20
Галлахер
19
30
Эванс
30
Эванс
19
27
Трэвис
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
27
Трэвис
17
Беннетт
24
Долан
24
Долан
17
Беннетт
Остались в запасе
Барнсли
Блэкберн
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Барнсли - Блэкберн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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