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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Блэкберн
Шеффилд Уэнсдэй - Блэкберн: обзор матча 20 апреля 2021
Шеффилд Уэнсдэй
20.04.2021, вторник, 21:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
37'
Д. Виндасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Блэкберн
Замена
О. Урогиде
️️️️
J. BÃ¶rner
90'
+1
84'
Замена
Т. Долан
️️️️
Д. Ротуэлл
Желтая карточка
Б. Беннэн
80'
Замена
А. Грин
️️️️
K. Harris
75'
73'
Желтая карточка
Д. Ротуэлл
68'
Замена
Л. Трэвис
️️️️
С. Галлахер
68'
Замена
Д. Бакли
️️️️
К. Эванс
68'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Т. Трибулл
68'
Замена
S. Downing
️️️️
Х. Эллиот
40'
Желтая карточка
К. Эванс
ГОЛ! 1:0!
Д. Виндасс
Пас отдал
K. Harris
37'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
19
Stewart Downing
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
3-5-2
27
Вествуд
5
Хатчинсон
12
Лис
31
3
Рич
7
10
Виндасс
29
Роудс
10
Беннэн
2
Палмер
6
Пелюпесси
3-1-3-1-2
1
Камински
30
Эванс
30
Дуглас
4
Харвуд-Беллис
28
Трибулл
7
Ротуэлл
26
Ленихэн
17
Беннетт
10
Эллиот
10
Армстронг
20
Галлахер
31
3
Урогиде
3
Урогиде
31
7
25
Грин
25
Грин
7
28
Трибулл
22
Бреретон
22
Бреретон
28
Трибулл
10
Эллиот
19
19
10
Эллиот
30
Эванс
6
Бакли
6
Бакли
30
Эванс
20
Галлахер
27
Трэвис
27
Трэвис
20
Галлахер
7
Ротуэлл
24
Долан
24
Долан
7
Ротуэлл
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Блэкберн
6
Ciaran Brennan
ЦФ
29
Лайам Шоу
ОП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Монк
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
6
Ciaran Brennan
ЦФ
29
Лайам Шоу
ОП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
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