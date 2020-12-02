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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Миллуолл
Блэкберн - Миллуолл: обзор матча 02 декабря 2020
Блэкберн
02.12.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 1
Завершен
Миллуолл
25'
Х. Эллиот
90+1'
А. Армстронг
34'
С. Мэлони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Миллуолл
90'
+3
Замена
J. Skalák
️️️️
Р. Вудс
90'
+3
Замена
M. Smith
️️️️
М. Ромео
Замена
Т. Трибулл
️️️️
А. Армстронг
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Армстронг
90'
+1
87'
Замена
Р. Леонард
️️️️
Ш. Уилльямс
78'
Замена
B. Thompson
️️️️
Й. Бедварссон
78'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Т. Пэррот
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Х. Эллиот
74'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Л. Холтби
74'
Замена
S. Downing
️️️️
С. Галлахер
73'
64'
Желтая карточка
М. Уоллес
Замена
Т. Долан
️️️️
Б. Бреретон
57'
34'
ГОЛ! 1:1!
С. Мэлони
Пас отдал
Д. Уоллес
ГОЛ! 1:0!
Х. Эллиот
Пас отдал
А. Армстронг
25'
19'
Желтая карточка
Ш. Уилльямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
3-2-2-3
1
Камински
4
Айяла
17
Белл
24
Ньямб
26
Ленихэн
4
Джонсон
22
Бреретон
10
Эллиот
90
Холтби
20
Галлахер
10
Армстронг
3-2-3-2
33
Биалковски
2
Ромео
2
Мэлони
15
4
Хатчинсон
3
Уоллес
6
Уилльямс
18
Вудс
17
Уоллес
19
Пэррот
10
Бедварссон
10
Армстронг
28
Трибулл
28
Трибулл
10
Армстронг
90
Холтби
6
Бакли
6
Бакли
90
Холтби
20
Галлахер
19
19
20
Галлахер
10
Эллиот
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
10
Эллиот
22
Бреретон
24
Долан
24
Долан
22
Бреретон
2
Ромео
17
17
2
Ромео
18
Вудс
9
9
18
Вудс
6
Уилльямс
18
Леонард
18
Леонард
6
Уилльямс
10
Бедварссон
8
8
10
Бедварссон
19
Пэррот
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
19
Пэррот
Остались в запасе
Блэкберн
Миллуолл
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
34
Фрэнк Филдинг
ВР
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Блэкберн - Миллуолл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
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