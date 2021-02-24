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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Уотфорд
Блэкберн - Уотфорд: обзор матча 24 февраля 2021
Блэкберн
24.02.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 3
Завершен
Уотфорд
43'
Х. Эллиот
82'
Б. Бреретон
25'
Ж. Педро
38'
И. Сарр
60'
К. Сема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Уотфорд
ГОЛ! 2:3!
Б. Бреретон
Пас отдал
S. Downing
82'
78'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Педро
76'
Замена
Б. Уилмот
️️️️
К. Сема
Замена
Т. Долан
️️️️
Б. Дак
69'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Д. Ротуэлл
69'
62'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
Д. Гослинг
60'
ГОЛ! 1:3!
К. Сема
Пас отдал
Ж. Педро
Замена
S. Downing
️️️️
Л. Трэвис
56'
ГОЛ! 1:2!
Х. Эллиот
43'
38'
ГОЛ! 0:2!
И. Сарр
Желтая карточка
Д. Ротуэлл
34'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Т. Клеверли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
23
Брэдли Дак
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
19
Уилл Хьюз
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
36
Dan Pike
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
Уотфорд
33
Роб Эллиот
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
0
A. Lazaar
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Камински
4
Брэнтуэйт
4
Харвуд-Беллис
30
Эванс
30
Дуглас
24
Ньямб
27
Трэвис
7
Ротуэлл
10
Эллиот
10
Армстронг
23
Дак
4-4-1-1
26
Бахман
17
Фемения
5
Троост-Эконг
22
Сьерральта
25
Масина
19
Хьюз
32
Гослинг
8
Клеверли
12
Сема
7
Сарр
9
Педро
7
Ротуэлл
22
Бреретон
22
Бреретон
7
Ротуэлл
27
Трэвис
19
19
27
Трэвис
23
Дак
24
Долан
24
Долан
23
Дак
32
Гослинг
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
32
Гослинг
12
Сема
16
Уилмот
16
Уилмот
12
Сема
9
Педро
45
Грэй
45
Грэй
9
Педро
Остались в запасе
Блэкберн
Уотфорд
36
Dan Pike
ЦФ
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
33
Роб Эллиот
ВР
0
A. Lazaar
ЦФ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
36
Dan Pike
ЦФ
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
0
A. Lazaar
ЦФ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Блэкберн - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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