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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ротерхэм
Блэкберн - Ротерхэм: обзор матча 16 декабря 2020
Блэкберн
16.12.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ротерхэм
80'
Х. Эллиот
90+8'
А. Армстронг
61'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ротерхэм
ГОЛ! 2:1!
А. Армстронг
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
B. Jones
90'
+4
Замена
B. Jones
️️️️
Д. Барласер
Желтая карточка
Р. Ньямб
90'
+1
Замена
Т. Долан
️️️️
С. Галлахер
89'
ГОЛ! 1:1!
Х. Эллиот
Пас отдал
А. Армстронг
80'
71'
Замена
У. Хардинг
️️️️
Б. Уайлс
71'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
К. Вассел
70'
Замена
Д. Херст
️️️️
М. Смит
Замена
Т. Трибулл
️️️️
Б. Джонсон
68'
Замена
Л. Холтби
️️️️
Д. Бакли
68'
64'
Желтая карточка
Д. Линдси
61'
ГОЛ! 0:1!
М. Смит
Пас отдал
М. Крукс
Замена
S. Downing
️️️️
Д. Ротуэлл
60'
Замена
А. Белл
️️️️
Б. Дуглас
59'
Желтая карточка
Б. Дуглас
58'
38'
Желтая карточка
M. Ihiekwe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Брэд Лайонс
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Billy Jones
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
3-4-1-2
1
Камински
4
Айяла
30
Дуглас
24
Ньямб
26
Ленихэн
4
Джонсон
7
Ротуэлл
6
Бакли
10
Эллиот
10
Армстронг
20
Галлахер
2-4-4
1
Йоханссон
6
Вуд
2
26
Уайлс
25
Крукс
4
Барласер
29
Линдси
20
4
9
Вассел
14
Смит
30
Дуглас
17
Белл
17
Белл
30
Дуглас
4
Джонсон
28
Трибулл
28
Трибулл
4
Джонсон
7
Ротуэлл
19
19
7
Ротуэлл
6
Бакли
90
Холтби
90
Холтби
6
Бакли
20
Галлахер
24
Долан
24
Долан
20
Галлахер
4
Барласер
2
2
4
Барласер
14
Смит
15
Херст
15
Херст
14
Смит
9
Вассел
45
Ладапо
45
Ладапо
9
Вассел
26
Уайлс
45
Хардинг
45
Хардинг
26
Уайлс
Остались в запасе
Блэкберн
Ротерхэм
8
Брэд Лайонс
ЦП
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Adam Thompson
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
8
Брэд Лайонс
ЦП
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Adam Thompson
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Блэкберн - Ротерхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
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