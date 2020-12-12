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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Норвич Сити
Блэкберн - Норвич Сити: обзор матча 12 декабря 2020
Блэкберн
12.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
59'
Х. Эллиот
22'
Т. Пукки
65'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Норвич Сити
90'
+3
Замена
М. Стиперманн
️️️️
Э. Буэндия
88'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Пукки
84'
Желтая карточка
Т. Пукки
Замена
S. Downing
️️️️
Л. Холтби
72'
Замена
J. Davenport
️️️️
Б. Джонсон
72'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Д. Ротуэлл
72'
66'
Замена
К. МакЛин
️️️️
М. Вранчич
66'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
Д. Мартин
65'
ГОЛ! 1:2!
Т. Пукки
ГОЛ! 1:1!
Х. Эллиот
Пас отдал
Р. Ньямб
59'
22'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
А. Теттей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Норвич Сити
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
26
Киран Доуэлл
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
12
Daniel Barden
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
3-3-1-3
1
Камински
33
Уильямс
30
Дуглас
24
Ньямб
26
Ленихэн
4
Джонсон
7
Ротуэлл
10
Эллиот
90
Холтби
10
Армстронг
20
Галлахер
3-1-3-3
23
МакГоверн
3
Ааронс
4
Циммерманн
4
Хэнли
34
Скипп
8
Вранчич
6
Теттей
18
Серенсен
20
Пукки
16
Мартин
10
Буэндия
4
Джонсон
19
19
4
Джонсон
90
Холтби
19
19
90
Холтби
7
Ротуэлл
6
Бакли
6
Бакли
7
Ротуэлл
16
Мартин
10
Кантвелл
10
Кантвелл
16
Мартин
10
Буэндия
22
Стиперманн
22
Стиперманн
10
Буэндия
8
Вранчич
23
МакЛин
23
МакЛин
8
Вранчич
20
Пукки
9
Хагилл
9
Хагилл
20
Пукки
Остались в запасе
Блэкберн
Норвич Сити
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
12
Daniel Barden
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
26
Киран Доуэлл
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
26
Киран Доуэлл
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Блэкберн - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
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