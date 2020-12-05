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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Блэкберн
Брентфорд - Блэкберн: обзор матча 05 декабря 2020
Брентфорд
05.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 2
Завершен
Блэкберн
37'
А. Тони (П)
61'
С. Каньос
19'
Д. Ротуэлл
87'
J. Davenport
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Блэкберн
90'
+3
Желтая карточка
Т. Камински
87'
ГОЛ! 2:2!
J. Davenport
Пас отдал
Т. Долан
Желтая карточка
Т. Фосу
82'
Замена
С. Годдос
️️️️
Д. Да Силва
81'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Р. Генри
81'
Замена
Т. Фосу
️️️️
С. Каньос
77'
Замена
Б. Мбемо
️️️️
М. Форсс
72'
64'
Замена
J. Davenport
️️️️
Д. Ротуэлл
63'
Замена
Т. Долан
️️️️
А. Армстронг
ГОЛ! 2:1!
С. Каньос
Пас отдал
Д. Да Силва
61'
57'
Желтая карточка
Б. Джонсон
49'
Желтая карточка
Д. Ротуэлл
Замена
Э. Маркондес
️️️️
В. Янельт
46'
46'
Замена
А. Белл
️️️️
Б. Дуглас
39'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Т. Трибулл
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Тони
37'
36'
Вторая желтая
Д. Ленихэн
Желтая карточка
В. Янельт
31'
27'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ротуэлл
Пас отдал
Х. Эллиот
16'
Замена
Д. Айяла
️️️️
С. Уортон
10'
Желтая карточка
Б. Дуглас
Желтая карточка
М. Форсс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Райя
3
Генри
2
Пайннок
18
Янссон
3
Дальсгаард
27
Янельт
8
Йенсен
10
Да Силва
7
Каньос
88
Форсс
17
Тони
3-1-3-1-2
1
Камински
24
Ньямб
30
Дуглас
16
Уортон
28
Трибулл
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
4
Джонсон
10
Эллиот
20
Галлахер
10
Армстронг
7
Каньос
24
Фосу
24
Фосу
7
Каньос
10
Да Силва
7
Годдос
7
Годдос
10
Да Силва
88
Форсс
19
Мбемо
19
Мбемо
88
Форсс
3
Генри
2
Томпсон
2
Томпсон
3
Генри
27
Янельт
10
Маркондес
10
Маркондес
27
Янельт
16
Уортон
4
Айяла
4
Айяла
16
Уортон
30
Дуглас
17
Белл
17
Белл
30
Дуглас
28
Трибулл
6
Бакли
6
Бакли
28
Трибулл
7
Ротуэлл
19
19
7
Ротуэлл
10
Армстронг
24
Долан
24
Долан
10
Армстронг
Остались в запасе
Брентфорд
Блэкберн
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
Главный тренер
Томас Франк
1
Эйнсли Пирс
ВР
20
Harrison Chapman
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
20
Harrison Chapman
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Брентфорд - Блэкберн
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
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Информация о матче
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