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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Блэкберн
Миллуолл - Блэкберн: обзор матча 06 марта 2021
Миллуолл
06.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 2
Завершен
Блэкберн
18'
Б. Дак
75'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Блэкберн
90'
+2
Замена
К. Эванс
️️️️
Т. Трибулл
85'
Желтая карточка
Т. Камински
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
Р. Вудс
84'
Желтая карточка
Д. Эванс
77'
77'
Желтая карточка
Т. Трибулл
75'
ГОЛ! 0:2!
С. Галлахер
Замена
Д. МакНамара
️️️️
М. Беннетт
73'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
М. Ромео
73'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Д. Уоллес
72'
71'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Бакли
71'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Б. Дак
71'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Б. Бреретон
65'
Желтая карточка
С. Галлахер
62'
Замена
Р. Ньямб
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
56'
Желтая карточка
Б. Бреретон
Замена
M. Smith
️️️️
Б. Митчелл
55'
Желтая карточка
Р. Вудс
43'
18'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дак
Пас отдал
Д. Ранкин-Костелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
23
Брэдли Дак
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
3-2-3-2
33
Биалковски
12
Эванс
2
Мэлони
2
Ромео
5
Купер
4
Хатчинсон
18
Вудс
16
Митчелл
17
Уоллес
10
Бедварссон
10
Беннетт
2-1-3-1-3
1
Камински
30
Дуглас
4
Харвуд-Беллис
28
Трибулл
6
Бакли
26
Ленихэн
26
Ранкин-Костелло
22
Бреретон
23
Дак
24
Долан
20
Галлахер
16
Митчелл
17
17
16
Митчелл
17
Уоллес
7
Бьюри
7
Бьюри
17
Уоллес
10
Беннетт
20
МакНамара
20
МакНамара
10
Беннетт
18
Вудс
6
Уилльямс
6
Уилльямс
18
Вудс
2
Ромео
3
Фергюсон
3
Фергюсон
2
Ромео
23
Дак
10
Эллиот
10
Эллиот
23
Дак
26
Ранкин-Костелло
24
Ньямб
24
Ньямб
26
Ранкин-Костелло
28
Трибулл
30
Эванс
30
Эванс
28
Трибулл
22
Бреретон
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
22
Бреретон
6
Бакли
4
Джонсон
4
Джонсон
6
Бакли
Остались в запасе
Миллуолл
Блэкберн
29
Junior Tiensia
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Ben Thompson
ЦФ
1
Эйнсли Пирс
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
29
Junior Tiensia
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Ben Thompson
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Миллуолл - Блэкберн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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