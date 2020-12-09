Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Блэкберн
Бристоль Сити - Блэкберн: обзор матча 09 декабря 2020
Бристоль Сити
09.12.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
82'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Блэкберн
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
К. Мартин
90'
+1
87'
Замена
J. Davenport
️️️️
С. Галлахер
86'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Д. Ротуэлл
Замена
T. Moore
️️️️
Н. Уэллс
86'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
К. Мартин
82'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
А. Семеньо
75'
70'
Замена
Т. Долан
️️️️
Л. Холтби
Желтая карточка
Н. Уэллс
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Адам Надь
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
20
Harrison Chapman
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
4-1-2-3
25
Бентли
32
Хант
26
Калас
10
26
Винер
19
Бакинсон
6
Надь
47
О'Доуда
42
Семеньо
21
Уэллс
18
Мартин
4-2-1-3
1
Камински
24
Ньямб
33
Уильямс
30
Дуглас
4
Айяла
4
Джонсон
7
Ротуэлл
10
Эллиот
10
Армстронг
90
Холтби
20
Галлахер
21
Уэллс
4
4
21
Уэллс
18
Мартин
5
Мариаппа
5
Мариаппа
18
Мартин
42
Семеньо
18
Дьедиу
18
Дьедиу
42
Семеньо
7
Ротуэлл
6
Бакли
6
Бакли
7
Ротуэлл
20
Галлахер
19
19
20
Галлахер
90
Холтби
24
Долан
24
Долан
90
Холтби
Остались в запасе
Бристоль Сити
Блэкберн
1
Макс О'Лири
ВР
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
11
Chris Brunt
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
20
Harrison Chapman
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
11
Chris Brunt
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
20
Harrison Chapman
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Бристоль Сити - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Блэкберн
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+