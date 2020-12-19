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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Блэкберн
Сток Сити - Блэкберн: обзор матча 19 декабря 2020
Сток Сити
19.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
7'
Н. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Блэкберн
85'
Замена
H. Chapman
️️️️
Д. Ротуэлл
78'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Р. Ньямб
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Т. Инс
75'
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Флетчер
74'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. Браун
66'
Замена
Т. Окли-Бут
️️️️
Н. Пауэлл
65'
65'
Замена
Т. Долан
️️️️
С. Галлахер
64'
Замена
D. Butterworth
️️️️
Л. Холтби
64'
Замена
S. Downing
️️️️
Т. Трибулл
Желтая карточка
Д. Честер
36'
ГОЛ! 1:0!
Н. Пауэлл
Пас отдал
М. Фокс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
3-2-3-2
39
Барсик
22
Коллинс
17
Честер
3
Фокс
14
Тимон
15
Суттар
24
Кузинс
10
Инс
25
Пауэлл
26
Флетчер
18
Браун
2-1-3-1-3
1
Камински
24
Ньямб
30
Дуглас
28
Трибулл
4
Джонсон
7
Ротуэлл
26
Ленихэн
10
Эллиот
90
Холтби
10
Армстронг
20
Галлахер
18
Браун
16
МакКлин
16
МакКлин
18
Браун
10
Инс
15
Томпсон
15
Томпсон
10
Инс
25
Пауэлл
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
25
Пауэлл
26
Флетчер
19
Воукс
19
Воукс
26
Флетчер
90
Холтби
14
14
90
Холтби
7
Ротуэлл
20
20
7
Ротуэлл
24
Ньямб
6
Бакли
6
Бакли
24
Ньямб
28
Трибулл
19
19
28
Трибулл
20
Галлахер
24
Долан
24
Долан
20
Галлахер
Остались в запасе
Сток Сити
Блэкберн
2
Том Смит
ПЗ
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
7
Тибо Верлинден
ЦП
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
7
Тибо Верлинден
ЦП
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Сток Сити - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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