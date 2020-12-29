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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Блэкберн
Хаддерсфилд Таун - Блэкберн: обзор матча 29 декабря 2020
Хаддерсфилд Таун
29.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
53'
М. Сарр
90'
М. Сарр
86'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Блэкберн
Замена
Д. Браун
️️️️
К. Эйтинг
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
М. Сарр
Пас отдал
Пипа
90'
89'
Желтая карточка
Л. Холтби
Замена
А. Притчард
️️️️
Ж. Бакуна
88'
86'
ГОЛ! 1:1!
С. Галлахер
72'
Замена
S. Downing
️️️️
Д. Айяла
Желтая карточка
Д. Хогг
67'
65'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Р. Ньямб
65'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Ротуэлл
65'
Замена
Б. Дак
️️️️
Х. Эллиот
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Сарр
Пас отдал
И. Мбенза
53'
49'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
Желтая карточка
Пипа
41'
11'
Замена
Л. Холтби
️️️️
Т. Трибулл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
23
Кайан Харрат
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦФ
23
Брэдли Дак
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-1-4-1
1
Шофилд
15
Тоффоло
4
Эдмондс-Грин
23
Сарр
2
Пипа
6
Эйтинг
6
Хогг
7
Бакуна
7
Мбенза
27
О'Брайен
22
Кэмпбелл
3-1-3-2-1
1
Камински
24
Ньямб
4
Айяла
17
Белл
28
Трибулл
7
Ротуэлл
4
Джонсон
26
Ленихэн
10
Эллиот
22
Бреретон
10
Армстронг
6
Эйтинг
21
Браун
21
Браун
6
Эйтинг
7
Бакуна
10
Притчард
10
Притчард
7
Бакуна
24
Ньямб
6
Бакли
6
Бакли
24
Ньямб
4
Айяла
19
19
4
Айяла
28
Трибулл
90
Холтби
90
Холтби
28
Трибулл
10
Эллиот
23
Дак
23
Дак
10
Эллиот
7
Ротуэлл
20
Галлахер
20
Галлахер
7
Ротуэлл
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Блэкберн
23
Кайан Харрат
ЦФ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
50
Alex Vallejo
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦП
29
Бен Хамер
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
23
Кайан Харрат
ЦФ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
50
Alex Vallejo
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦП
29
Бен Хамер
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Блэкберн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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