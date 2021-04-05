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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Борнмут
Блэкберн - Борнмут: обзор матча 05 апреля 2021
Блэкберн
05.04.2021, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 2
Завершен
Борнмут
29'
Ф. Биллинг
75'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Борнмут
Пенальти не реализован!
А. Армстронг
90'
+3
89'
Замена
Д. Рико
️️️️
А. Данжума
83'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Соланке
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Р. Ньямб
79'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Х. Эллиот
79'
Замена
S. Downing
️️️️
Т. Трибулл
79'
Желтая карточка
Х. Эллиот
78'
75'
ГОЛ! 0:2!
А. Данжума
Пас отдал
Б. Пирсон
70'
Замена
Д. Стейси
️️️️
Д. Брукс
Замена
С. Галлахер
️️️️
Т. Долан
56'
51'
Желтая карточка
Д. Соланке
50'
Желтая карточка
Ж. Лерма
29'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Биллинг
Пас отдал
Д. Соланке
Замена
Л. Холтби
️️️️
Д. Ротуэлл
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
19
Jacob Davenport
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Камински
4
Харвуд-Беллис
30
Дуглас
24
Ньямб
28
Трибулл
26
Ленихэн
4
Джонсон
7
Ротуэлл
10
Эллиот
24
Долан
10
Армстронг
3-2-2-2-1
31
Бегович
20
Картер-Викерс
15
Смит
27
Кук
6
Келли
4
Пирсон
8
Лерма
8
Биллинг
7
Брукс
7
Данжума
19
Соланке
10
Эллиот
6
Бакли
6
Бакли
10
Эллиот
28
Трибулл
19
19
28
Трибулл
24
Ньямб
17
Беннетт
17
Беннетт
24
Ньямб
7
Ротуэлл
90
Холтби
90
Холтби
7
Ротуэлл
24
Долан
20
Галлахер
20
Галлахер
24
Долан
7
Брукс
3
Стейси
3
Стейси
7
Брукс
7
Данжума
15
Рико
15
Рико
7
Данжума
19
Соланке
9
Сарридж
9
Сарридж
19
Соланке
Остались в запасе
Блэкберн
Борнмут
22
Бен Бреретон
ЛВ
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
19
Джейдон Энтони
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
Остались в запасе
19
Джейдон Энтони
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Статистика матча Блэкберн - Борнмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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