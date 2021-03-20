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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Блэкберн
Норвич Сити - Блэкберн: обзор матча 20 марта 2021
Норвич Сити
20.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
53'
К. МакЛин
77'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Блэкберн
85'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Л. Холтби
Замена
К. Циммерманн
️️️️
Б. Гибсон
83'
77'
ГОЛ! 1:1!
С. Галлахер
Пас отдал
Х. Эллиот
70'
Замена
S. Downing
️️️️
К. Эванс
70'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
Замена
М. Стиперманн
️️️️
К. Доуэлл
67'
64'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Б. Бреретон
64'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Бакли
ГОЛ! 1:0!
К. МакЛин
Пас отдал
К. Доуэлл
53'
Замена
Я. Серенсен
️️️️
Д. Яннулис
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Норвич Сити
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
19
Stewart Downing
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Крул
13
Яннулис
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
34
Скипп
23
МакЛин
26
Доуэлл
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
3-4-1-2
1
Камински
30
Эванс
30
Дуглас
4
Харвуд-Беллис
7
Ротуэлл
26
Ленихэн
26
Ранкин-Костелло
6
Бакли
22
Бреретон
90
Холтби
24
Долан
26
Доуэлл
22
Стиперманн
22
Стиперманн
26
Доуэлл
23
Гибсон
4
Циммерманн
4
Циммерманн
23
Гибсон
13
Яннулис
18
Серенсен
18
Серенсен
13
Яннулис
6
Бакли
10
Эллиот
10
Эллиот
6
Бакли
30
Эванс
19
19
30
Эванс
90
Холтби
4
Джонсон
4
Джонсон
90
Холтби
26
Ранкин-Костелло
17
Беннетт
17
Беннетт
26
Ранкин-Костелло
22
Бреретон
20
Галлахер
20
Галлахер
22
Бреретон
Остались в запасе
Норвич Сити
Блэкберн
11
Онель Эрнандес
ПВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
24
Райан Ньямб
ПЗ
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
11
Онель Эрнандес
ПВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Норвич Сити - Блэкберн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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