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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Блэкберн
Рединг - Блэкберн: обзор матча 02 марта 2021
Рединг
02.03.2021, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
24'
Г. Пушкаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Блэкберн
Замена
T. Esteves
️️️️
М. Олисе
84'
84'
Замена
Б. Дуглас
️️️️
А. Белл
84'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Т. Трибулл
69'
Замена
Т. Долан
️️️️
Х. Эллиот
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
Л. Жоао
69'
61'
Замена
Б. Дак
️️️️
Д. Ротуэлл
61'
Замена
S. Downing
️️️️
К. Эванс
58'
Желтая карточка
К. Эванс
52'
Желтая карточка
А. Белл
Замена
Т. Холмс
️️️️
М. Моррисон
33'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пушкаш
Пас отдал
Л. Жоао
24'
Желтая карточка
А. Семеду
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
11
Феми Азиз
ПВ
34
Dejan Tetek
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
23
Брэдли Дак
ЦФ
4-4-2
1
Кабрал
3
Ричардс
26
Мур
5
Моррисон
17
Идом
29
Лорент
14
Эджария
30
Семеду
17
Олисе
47
Пушкаш
19
Жоао
4-1-2-2-1
1
Камински
24
Ньямб
4
Харвуд-Беллис
30
Эванс
17
Белл
28
Трибулл
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
10
Эллиот
22
Бреретон
10
Армстронг
5
Моррисон
12
Холмс
12
Холмс
5
Моррисон
19
Жоао
26
Макинтайр
26
Макинтайр
19
Жоао
17
Олисе
19
19
17
Олисе
17
Белл
30
Дуглас
30
Дуглас
17
Белл
28
Трибулл
6
Бакли
6
Бакли
28
Трибулл
30
Эванс
19
19
30
Эванс
10
Эллиот
24
Долан
24
Долан
10
Эллиот
7
Ротуэлл
23
Дак
23
Дак
7
Ротуэлл
Остались в запасе
Рединг
Блэкберн
34
Dejan Tetek
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
11
Феми Азиз
ПВ
23
Sone Aluko
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
34
Dejan Tetek
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
11
Феми Азиз
ПВ
23
Sone Aluko
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
9
Sam Baldock
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Рединг - Блэкберн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
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