Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Yuri - статистика

#31 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лугано
19
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Базель
2 : 1
22.05.2022
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
2 : 2
11.05.2022
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лугано
1 : 1
30.04.2022
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Санкт-Галлен
3 : 0
24.04.2022
Лугано
56' - 90'
61'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Лозанна-Спорт
4 : 1
18.04.2022
Лугано
57' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Лугано
1 : 3
10.04.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Люцерн
2 : 2
03.04.2022
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Сьон
0 : 3
12.03.2022
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Лугано
2 : 0
26.02.2022
Серветт
80' - 90'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Лугано
0 : 2
19.02.2022
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Цюрих
3 : 0
13.02.2022
Лугано
59' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Лугано
2 : 1
06.02.2022
Люцерн
1' - 60'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Янг Бойз
1 : 0
29.01.2022
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Лугано
0 : 5
19.12.2021
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
11.12.2021
Лугано
32' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Лугано
2 : 0
05.12.2021
Сьон
86' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Янг Бойз
3 : 1
01.12.2021
Лугано
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
0 : 1
27.11.2021
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
3 : 1
21.11.2021
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Лозанна-Спорт
0 : 2
07.11.2021
Лугано
86' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
31.10.2021
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
2 : 0
24.10.2021
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
1 : 0
16.10.2021
Лугано
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лугано
2 : 0
02.10.2021
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
2 : 3
26.09.2021
Лугано
80' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лугано
1 : 1
23.09.2021
Грассхоппер
60' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Лугано
1 : 1
12.09.2021
Базель
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Сьон
3 : 2
28.08.2021
Лугано
86' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лугано
2 : 1
08.08.2021
Санкт-Галлен
46' - 90'
78'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Серветт
0 : 2
01.08.2021
Лугано
80' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+