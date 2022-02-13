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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Лугано
Цюрих - Лугано: обзор матча 13 февраля 2022
Цюрих
13.02.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Лугано
12'
А. Маркезано
64'
В. Гнонто
66'
А. Сесай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Лугано
Замена
А. Гогиа
️️️️
Н. Бораниясевич
82'
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Сесай
81'
77'
Желтая карточка
Ф. Дапрела
Замена
М. Хорншух
️️️️
А. Маркезано
72'
ГОЛ! 3:0!
А. Сесай
Пас отдал
У. Думбия
66'
ГОЛ! 2:0!
В. Гнонто
Пас отдал
А. Герреро
64'
62'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
И. Алиседа
Замена
В. Гнонто
️️️️
Т. Айегун
59'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Б. Красники
59'
59'
Замена
Y.
️️️️
М. Факкинетти
53'
Пенальти не реализован!
Р. Циглер
Желтая карточка
Ф. Алити
52'
46'
Замена
Ж. Целар
️️️️
М. Боттани
24'
Желтая карточка
Д. Саббатини
ГОЛ! 1:0!
А. Маркезано
Пас отдал
Т. Айегун
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
7
Бледиан Красники
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
20
Усман Думбия
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Блаж Крамер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
Лугано
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
3-3-1-3
25
Брехнер
4
Омераджич
5
Алити
31
Криезиу
7
Красники
19
Маркезано
15
Айегун
3
Герреро
9
Сесай
28
Бораниясевич
20
Думбия
4-4-2
1
Сайпи
27
Рюгг
5
Дапрела
3
Циглер
28
Хайризи
7
Факкинетти
4
Ловрич
10
Кустодио
14
Саббатини
31
Алиседа
10
Боттани
15
Айегун
29
Гнонто
29
Гнонто
15
Айегун
19
Маркезано
16
Хорншух
16
Хорншух
19
Маркезано
7
Красники
21
Джемаили
21
Джемаили
7
Красники
28
Бораниясевич
3
Гогиа
3
Гогиа
28
Бораниясевич
9
Сесай
9
Крамер
9
Крамер
9
Сесай
7
Факкинетти
31
31
7
Факкинетти
10
Боттани
9
Целар
9
Целар
10
Боттани
31
Алиседа
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
31
Алиседа
Остались в запасе
Цюрих
Лугано
5
Карол Метс
ЦП
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
5
Карол Метс
ЦП
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
Остались в запасе
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Цюрих - Лугано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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