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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Лугано
Люцерн - Лугано: обзор матча 03 апреля 2022
Люцерн
03.04.2022, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Лугано
59'
Ф. Угринич
86'
M. Kvasina
38'
Ж. Целар
56'
Ж. Целар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Лугано
90'
+4
Желтая карточка
Н. Лаванчи
Желтая карточка
В. Тасар
90'
ГОЛ! 2:2!
M. Kvasina
86'
85'
Желтая карточка
А. Сайпи
Желтая карточка
Й. Верманн
83'
80'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
М. Валенсуэла
Замена
Д. Соргич
️️️️
С. Кампо
79'
72'
Замена
И. Алиседа
️️️️
М. Боттани
71'
Замена
М. Амура
️️️️
Ж. Целар
Замена
В. Тасар
️️️️
Н. Чумич
70'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
К. Гентнер
61'
Замена
Й. Верманн
️️️️
Л. Эмини
60'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Угринич
59'
56'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Целар
Пас отдал
К. Рюгг
Желтая карточка
М. Фридек
53'
Желтая карточка
Д. Симани
50'
50'
Желтая карточка
Ж. Целар
38'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Целар
Пас отдал
М. Боттани
9'
Замена
М. Валенсуэла
️️️️
М. Факкинетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
10
Оливье Кустодио
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Люцерн
14
Лука Жакес
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
90
Vaso Vasic
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Лугано
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
31
Yuri
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
2-4-4
27
Мюллер
15
Бюрх
37
Дрегер
17
Фридек
10
Эмини
4
Гентнер
10
Кампо
23
Угринич
6
Симани
11
27
Чумич
4-4-2
1
Сайпи
27
Рюгг
14
Лаванчи
3
Циглер
5
Дапрела
4
Ловрич
14
Саббатини
7
Факкинетти
10
Кустодио
9
Целар
10
Боттани
10
Кампо
39
Соргич
39
Соргич
10
Кампо
4
Гентнер
7
Ндиайе
7
Ндиайе
4
Гентнер
10
Эмини
59
Верманн
59
Верманн
10
Эмини
27
Чумич
27
Тасар
27
Тасар
27
Чумич
7
Факкинетти
16
Валенсуэла
16
Валенсуэла
7
Факкинетти
10
Боттани
31
Алиседа
31
Алиседа
10
Боттани
9
Целар
9
Амура
9
Амура
9
Целар
Валенсуэла
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
Валенсуэла
Остались в запасе
Люцерн
Лугано
14
Лука Жакес
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
31
Yuri
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
14
Лука Жакес
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Остались в запасе
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
31
Yuri
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Люцерн - Лугано
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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