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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Лугано
Санкт-Галлен - Лугано: обзор матча 11 декабря 2021
Санкт-Галлен
11.12.2021, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Лугано
69'
П. Суттер
45'
З. Ловрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Лугано
90'
+3
Желтая карточка
О. Кустодио
86'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
З. Ловрич
ГОЛ! 1:1!
П. Суттер
Пас отдал
Э. Йуан
69'
Замена
В. Руис
️️️️
А. Бесио
60'
55'
Желтая карточка
Ф. Дапрела
Желтая карточка
Л. Гертлер
50'
45'
ГОЛ! 0:1!
З. Ловрич
Пас отдал
Н. Лаванчи
32'
Замена
Y.
️️️️
М. Факкинетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Санкт-Галлен
30
Виктор Руис
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Лугано
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
1-2-5
1
Зиги
20
Стержиу
23
Фазлийи
16
Гертлер
11
6
Суттер
21
17
Диаките
23
Бесио
4-4-2
33
5
14
Лаванчи
5
Дапрела
3
Циглер
14
Саббатини
7
Факкинетти
4
Ловрич
10
Кустодио
10
Боттани
11
23
Бесио
30
Руис
30
Руис
23
Бесио
4
Ловрич
34
Гвидотти
34
Гвидотти
4
Ловрич
7
Факкинетти
31
31
7
Факкинетти
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Лугано
26
Tim Staubli
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
26
Tim Staubli
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Остались в запасе
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Санкт-Галлен - Лугано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
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