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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Лугано
Санкт-Галлен - Лугано: обзор матча 24 апреля 2022
Санкт-Галлен
24.04.2022, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Лугано
19'
Л. Гертлер (П)
32'
Ю. Фон Мос
34'
Ф. Шуберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Лугано
84'
Желтая карточка
О. Кустодио
Замена
К. Лунгойи
️️️️
П. Суттер
79'
72'
Замена
К. Рюгг
️️️️
М. Валенсуэла
Замена
К. Дуа
️️️️
Ж. Гуйемено
64'
Замена
А. Бесио
️️️️
Ф. Шуберт
64'
61'
Желтая карточка
Y.
56'
Замена
Y.
️️️️
М. Хайле-Селасси
56'
Замена
М. Амура
️️️️
Ж. Целар
Замена
А. Янкевиц
️️️️
Б. Тома
47'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Шуберт
Пас отдал
Л. Гертлер
34'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Фон Мос
Пас отдал
П. Суттер
32'
Желтая карточка
Б. Фазлийи
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Гертлер
19'
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
10
Оливье Кустодио
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Санкт-Галлен
45
Александр Янкевиц
ВР
30
Виктор Руис
ЛП
9
Квадво Дуа
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
3
M. Nuhu
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Лугано
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
3-5-1-1
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
15
Кабраль
16
Гертлер
23
Фазлийи
24
Тома
21
Гуйемено
6
Суттер
81
Фон Мос
10
Шуберт
4-1-2-3
1
Сайпи
14
Лаванчи
16
Валенсуэла
28
Хайризи
3
Циглер
10
Кустодио
14
Саббатини
4
Ловрич
22
Дюррер
7
Хайле-Селасси
9
Целар
24
Тома
45
Янкевиц
45
Янкевиц
24
Тома
21
Гуйемено
9
Дуа
9
Дуа
21
Гуйемено
6
Суттер
11
Лунгойи
11
Лунгойи
6
Суттер
10
Шуберт
23
Бесио
23
Бесио
10
Шуберт
16
Валенсуэла
27
Рюгг
27
Рюгг
16
Валенсуэла
7
Хайле-Селасси
31
31
7
Хайле-Селасси
9
Целар
9
Амура
9
Амура
9
Целар
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Лугано
30
Виктор Руис
ЛП
22
Айзек Шмидт
ПВ
3
M. Nuhu
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
30
Виктор Руис
ЛП
22
Айзек Шмидт
ПВ
3
M. Nuhu
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Остались в запасе
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Санкт-Галлен - Лугано
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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