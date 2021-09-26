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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Лугано
Люцерн - Лугано: обзор матча 26 сентября 2021
Люцерн
26.09.2021, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Лугано
21'
Ф. Угринич
72'
Д. Соргич (П)
35'
Ж. Целар
45'
М. Боттани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Лугано
88'
Желтая карточка
Н. Лаванчи
80'
Замена
Y.
️️️️
М. Боттани
72'
Желтая карточка
Ф. Дапрела
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Соргич
72'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
S. Grether
59'
Замена
М. Шульц
️️️️
С. Кампо
59'
Замена
В. Тасар
️️️️
Н. Чумич
59'
45'
ГОЛ! 1:2!
М. Боттани
39'
Желтая карточка
З. Ловрич
35'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Целар
Пас отдал
З. Ловрич
Желтая карточка
Ф. Угринич
30'
28'
Желтая карточка
М. Боттани
ГОЛ! 1:0!
Ф. Угринич
Пас отдал
Н. Чумич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
28
Holger Badstuber
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
59
Йорди Верманн
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
66
Давид Домгени
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
27
Варол Тасар
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
34
Стефано Гвидотти
ЦП
31
Yuri
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
4-2-5
17
28
15
Бюрх
24
Сидлер
4
Гентнер
10
Кампо
23
Угринич
90
39
Соргич
27
Чумич
59
Верманн
4-3-4
5
5
Дапрела
14
Лаванчи
28
Хайризи
7
Факкинетти
4
Ловрич
14
Саббатини
10
Боттани
11
9
Целар
58
Осигве
17
29
Фаркаш
29
Фаркаш
17
10
Кампо
10
Шульц
10
Шульц
10
Кампо
27
Чумич
27
Тасар
27
Тасар
27
Чумич
10
Боттани
31
31
10
Боттани
Остались в запасе
Люцерн
Лугано
1
Паскаль Лорец
ВР
66
Давид Домгени
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
1
Амир Сайпи
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
34
Стефано Гвидотти
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
66
Давид Домгени
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
Остались в запасе
1
Амир Сайпи
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
34
Стефано Гвидотти
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Люцерн - Лугано
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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