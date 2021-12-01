Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Лугано
Янг Бойз - Лугано: обзор матча 01 декабря 2021
Янг Бойз
01.12.2021, среда, 22:30
Швейцария. Суперлига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Лугано
62'
Джордан (П)
82'
В. Канга
87'
В. Канга
27'
З. Ловрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Лугано
ГОЛ! 3:1!
В. Канга
87'
ГОЛ! 2:1!
В. Канга
82'
81'
Замена
Y.
️️️️
О. Кустодио
81'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
Ж. Целар
Замена
М. Камара
️️️️
Ф. Лустенбергер
80'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Ф. Мамбимби
80'
62'
Желтая карточка
Д. Саббатини
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Джордан
62'
61'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
С. Гвидотти
Замена
К. Масейрас
️️️️
С. Хефти
57'
Замена
В. Канга
️️️️
К. Мартинс
57'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Ф. Ридер
57'
Желтая карточка
М. Эбишер
45'
+1
27'
ГОЛ! 0:1!
З. Ловрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Янг Бойз
61
Леандро Збинден
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Нико Майер
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
23
Leonid Srdic
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
31
Yuri
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
3-1-3-3
91
Февр
21
Лефор
28
Лустенбергер
30
Хефти
35
Мартинс
20
Эбишер
32
Ридер
30
Лаупер
12
Элиа
9
Джордан
10
Мамбимби
4-4-2
1
Сайпи
3
Циглер
14
Лаванчи
28
Хайризи
5
Дапрела
10
Кустодио
4
Ловрич
34
Гвидотти
14
Саббатини
9
Целар
10
Боттани
35
Мартинс
9
Канга
9
Канга
35
Мартинс
28
Лустенбергер
5
Камара
5
Камара
28
Лустенбергер
30
Хефти
23
Масейрас
23
Масейрас
30
Хефти
10
Мамбимби
10
Сулеймани
10
Сулеймани
10
Мамбимби
32
Ридер
4
Сьерро
4
Сьерро
32
Ридер
34
Гвидотти
7
Факкинетти
7
Факкинетти
34
Гвидотти
10
Кустодио
31
31
10
Кустодио
9
Целар
11
Лунгойи
11
Лунгойи
9
Целар
Остались в запасе
Янг Бойз
Лугано
61
Леандро Збинден
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Нико Майер
АП
Главный тренер
Давид Вагнер
33
Noam Baumann
ВР
23
Leonid Srdic
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
61
Леандро Збинден
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Нико Майер
АП
Остались в запасе
33
Noam Baumann
ВР
23
Leonid Srdic
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Янг Бойз - Лугано
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Новости команд
Все
Янг Бойз
Лугано
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+