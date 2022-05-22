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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Лугано
Базель - Лугано: обзор матча 22 мая 2022
Базель
22.05.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
2 : 1
Завершен
Лугано
6'
Д. Малес
72'
П. Касами
27'
М. Амура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Лугано
90'
Замена
L. Srdic
️️️️
К. Рюгг
Замена
В. Штокер
️️️️
Д. Малес
76'
Вторая желтая
П. Касами
74'
Желтая карточка
П. Касами
72'
ГОЛ! 2:1!
П. Касами
72'
71'
Замена
М. Валенсуэла
️️️️
А. Дюррер
Замена
П. Касами
️️️️
С. Павлович
69'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
Р. Петретта
60'
59'
Желтая карточка
К. Рюгг
57'
Замена
Ж. Целар
️️️️
М. Амура
Замена
А. Салаи
️️️️
Ф. Фрай
46'
Замена
М. Ланг
️️️️
С. Лопес
46'
Желтая карточка
С. Павлович
34'
Желтая карточка
Д. Ндой
30'
27'
ГОЛ! 1:1!
М. Амура
Пас отдал
Р. Циглер
ГОЛ! 1:0!
Д. Малес
Пас отдал
Ф. Чалов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Лугано
3
Рето Циглер
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
10
Оливье Кустодио
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
31
Yuri
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Лугано
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
4-3-1-2
13
Линднер
18
Петретта
31
Павлович
3
Пельмар
18
Лопес
34
Джака
18
Бюргер
20
Фрай
14
Ндой
63
Чалов
19
Малес
3-1-1-5
27
Рюгг
29
Бельхадж Махмуд
3
Циглер
10
Кустодио
14
Саббатини
22
Дюррер
31
Алиседа
9
Амура
7
Хайле-Селасси
58
Осигве
18
Петретта
3
Каттербах
3
Каттербах
18
Петретта
18
Лопес
5
Ланг
5
Ланг
18
Лопес
31
Павлович
23
Касами
23
Касами
31
Павлович
19
Малес
14
Штокер
14
Штокер
19
Малес
20
Фрай
11
Салаи
11
Салаи
20
Фрай
22
Дюррер
16
Валенсуэла
16
Валенсуэла
22
Дюррер
27
Рюгг
23
23
27
Рюгг
9
Амура
9
Целар
9
Целар
9
Амура
Остались в запасе
Базель
Лугано
28
Феликс Гебхардт
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
20
Матиас Паласиос
АП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
20
Матиас Паласиос
АП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Базель - Лугано
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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