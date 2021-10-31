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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Серветт
Лугано - Серветт: обзор матча 31 октября 2021
Лугано
31.10.2021, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Серветт
29'
Ж. Целар (П)
78'
Д. Саббатини
16'
К. Имери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Серветт
Желтая карточка
M. Maric
88'
86'
Замена
А. Антунес
️️️️
К. Имери
83'
Желтая карточка
В. Сассо
ГОЛ! 2:1!
Д. Саббатини
78'
70'
Замена
Р. Ньякосси
️️️️
Д. Дулин
62'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Т. Валь
Замена
О. Кустодио
️️️️
К. Лунгойи
57'
Желтая карточка
Ф. Дапрела
56'
29'
Желтая карточка
Й. Северен
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Целар
29'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Имери
Пас отдал
Г. Кюи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
8
Kévin Monzialo
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Серветт
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
20
Papu Mendes
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-2-4
1
Сайпи
14
Лаванчи
5
Дапрела
3
Циглер
5
14
Саббатини
4
Ловрич
9
Целар
11
Лунгойи
10
Боттани
11
3-1-2-4
32
Фрик
4
Руй
23
Сассо
3
Клиши
30
Имери
25
Валь
9
Стеванович
99
Кюи
28
Дулин
19
Северен
8
Шалк
11
Лунгойи
10
Кустодио
10
Кустодио
11
Лунгойи
28
Дулин
34
Ньякосси
34
Ньякосси
28
Дулин
30
Имери
8
Антунес
8
Антунес
30
Имери
25
Валь
23
Роделен
23
Роделен
25
Валь
Остались в запасе
Лугано
Серветт
33
Noam Baumann
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
8
Kévin Monzialo
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
20
Papu Mendes
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
33
Noam Baumann
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
8
Kévin Monzialo
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Остались в запасе
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
20
Papu Mendes
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Лугано - Серветт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
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5 : 0
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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