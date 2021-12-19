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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Янг Бойз
Лугано - Янг Бойз: обзор матча 19 декабря 2021
Лугано
19.12.2021, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 18 тур
0 : 5
Завершен
Янг Бойз
6'
Джордан
21'
Джордан
35'
М. Камара
49'
Джордан (П)
61'
Джордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Янг Бойз
Желтая карточка
L. Phelipe
78'
76'
Замена
Я. Туре
️️️️
Джордан
Замена
L. Phelipe
️️️️
О. Кустодио
74'
72'
Желтая карточка
С. Зесигер
Желтая карточка
О. Кустодио
70'
69'
Замена
Н. Бюрги
️️️️
К. Мартинс
61'
ГОЛ! 0:5!
Джордан
Пас отдал
С. Хефти
60'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Ф. Ридер
60'
Замена
С. Зесигер
️️️️
М. Камара
Замена
С. Гвидотти
️️️️
Ж. Целар
58'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Джордан
Желтая карточка
Д. Саббатини
48'
Желтая карточка
Ф. Дапрела
44'
35'
ГОЛ! 0:3!
М. Камара
Пас отдал
Ф. Ридер
21'
ГОЛ! 0:2!
Джордан
Пас отдал
М. Нгамале
6'
ГОЛ! 0:1!
Джордан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Янг Бойз
61
Леандро Збинден
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
23
Leonid Srdic
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Янг Бойз
1
Nicholas Ammeter
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
30
Нико Майер
АП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Янник Туре
ЦФ
3-2-3-2
1
Сайпи
3
Циглер
5
Дапрела
14
Лаванчи
5
28
Хайризи
4
Ловрич
14
Саббатини
10
Кустодио
11
9
Целар
4-1-2-1-2
61
Збинден
30
Хефти
5
Камара
28
Лустенбергер
21
Лефор
35
Мартинс
30
Лаупер
32
Ридер
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
9
Целар
34
Гвидотти
34
Гвидотти
9
Целар
10
Кустодио
70
70
10
Кустодио
35
Мартинс
5
Бюрги
5
Бюрги
35
Мартинс
5
Камара
15
Зесигер
15
Зесигер
5
Камара
32
Ридер
10
Сулеймани
10
Сулеймани
32
Ридер
9
Джордан
9
Туре
9
Туре
9
Джордан
Остались в запасе
Лугано
Янг Бойз
33
Noam Baumann
ВР
23
Leonid Srdic
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
1
Nicholas Ammeter
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
30
Нико Майер
АП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
33
Noam Baumann
ВР
23
Leonid Srdic
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicholas Ammeter
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
30
Нико Майер
АП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Лугано - Янг Бойз
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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