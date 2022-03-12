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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Лугано
Сьон - Лугано: обзор матча 12 марта 2022
Сьон
12.03.2022, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Лугано
42'
М. Факкинетти
46'
М. Боттани
60'
Ж. Целар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Лугано
89'
Замена
А. Дюррер
️️️️
Д. Саббатини
89'
Замена
М. Валенсуэла
️️️️
М. Факкинетти
Желтая карточка
Ж. Бамерт
88'
84'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
М. Боттани
Замена
A.
️️️️
Д. Сио
83'
76'
Замена
️️️️
Ж. Целар
Замена
Д. Каваре
️️️️
А. Кабаши
74'
Желтая карточка
Д. Сио
68'
Желтая карточка
К. Фикеншер
64'
Красная карточка
Балтасар
64'
60'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Целар
Пас отдал
З. Ловрич
Желтая карточка
А. Кабаши
56'
49'
Желтая карточка
Н. Лаванчи
46'
ГОЛ! 0:2!
М. Боттани
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Факкинетти
Пас отдал
M. Maric
Желтая карточка
Л. Бенито
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
5
Mijat Maric
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
29
Тео Бердаес
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
Лугано
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
3-2-3-2
18
Фикеншер
4
Кабаши
19
Бамерт
52
Весли
23
Бенито
28
Берарди
8
Балтасар
13
Сио
7
Дзуффи
8
81
Стоилькович
4-4-2
1
Сайпи
27
Рюгг
3
Циглер
14
Лаванчи
5
4
Ловрич
14
Саббатини
10
Кустодио
7
Факкинетти
10
Боттани
9
Целар
4
Кабаши
15
Каваре
15
Каваре
4
Кабаши
11
Карлен
11
Карлен
13
Сио
77
77
13
Сио
7
Факкинетти
16
Валенсуэла
16
Валенсуэла
7
Факкинетти
14
Саббатини
22
Дюррер
22
Дюррер
14
Саббатини
10
Боттани
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
10
Боттани
Остались в запасе
Сьон
Лугано
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
29
Тео Бердаес
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
29
Тео Бердаес
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
Остались в запасе
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Сьон - Лугано
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Тюбилон
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