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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Лугано
Янг Бойз - Лугано: обзор матча 29 января 2022
Янг Бойз
29.01.2022, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Лугано
73'
К. Фасснахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Лугано
84'
Замена
M. Maric
️️️️
А. Дюррер
Замена
С. Зесигер
️️️️
В. Сьерро
81'
ГОЛ! 1:0!
К. Фасснахт
Пас отдал
М. Сулеймани
73'
Желтая карточка
В. Сьерро
70'
66'
Желтая карточка
З. Ловрич
61'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
М. Хайле-Селасси
Замена
М. Сулеймани
️️️️
К. Мартинс
60'
Замена
В. Канга
️️️️
Ф. Мамбимби
60'
Желтая карточка
К. Мартинс
33'
Желтая карточка
С. Лаупер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
22
Адриан Дюррер
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
30
Нико Майер
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Лугано
5
Mijat Maric
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
3-1-4-2
1
Расьоппи
21
Лефор
28
Лустенбергер
23
Масейрас
35
Мартинс
30
Лаупер
4
Сьерро
32
Ридер
16
Фасснахт
9
Джордан
10
Мамбимби
4-1-5
1
Сайпи
3
Циглер
14
Лаванчи
28
Хайризи
5
Дапрела
4
Ловрич
22
Дюррер
9
Целар
10
Боттани
31
7
Хайле-Селасси
10
Мамбимби
9
Канга
9
Канга
10
Мамбимби
4
Сьерро
15
Зесигер
15
Зесигер
4
Сьерро
35
Мартинс
10
Сулеймани
10
Сулеймани
35
Мартинс
22
Дюррер
5
5
22
Дюррер
7
Хайле-Селасси
7
Факкинетти
7
Факкинетти
7
Хайле-Селасси
Остались в запасе
Янг Бойз
Лугано
91
Гийом Февр
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Нико Майер
АП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
23
Leonid Srdic
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Нико Майер
АП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Остались в запасе
23
Leonid Srdic
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Янг Бойз - Лугано
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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