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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Санкт-Галлен
Лугано - Санкт-Галлен: обзор матча 08 августа 2021
Лугано
08.08.2021, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
16'
Н. Лаванчи
32'
Р. Циглер
53'
В. Руис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Санкт-Галлен
Замена
M. Maric
️️️️
О. Кустодио
86'
Желтая карточка
О. Кустодио
84'
82'
Замена
T. Staubli
️️️️
Л. Гертлер
Желтая карточка
Y.
78'
Замена
L. Phelipe
️️️️
М. Боттани
74'
Желтая карточка
Д. Саббатини
62'
Желтая карточка
Р. Циглер
53'
53'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Руис
Замена
M. Čovilo
️️️️
З. Ловрич
46'
Замена
Y.
️️️️
М. Факкинетти
46'
46'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
К. Дуа
46'
Замена
Б. Бабич
️️️️
А. Бесио
ГОЛ! 2:0!
Р. Циглер
32'
ГОЛ! 1:0!
Н. Лаванчи
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
23
Алессио Бесио
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Лугано
5
Mijat Maric
ЦЗ
6
Miroslav Čovilo
ЦП
70
Luis Phelipe
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
Санкт-Галлен
26
Tim Staubli
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
4-4-2
33
28
Хайризи
3
Циглер
5
Дапрела
14
Лаванчи
7
Факкинетти
4
Ловрич
10
Кустодио
14
Саббатини
11
10
Боттани
2-3-5
1
Зиги
20
Стержиу
24
23
Фазлийи
16
Гертлер
30
Руис
23
Бесио
9
Дуа
22
Шмидт
17
Диаките
15
Кабраль
10
Кустодио
5
5
10
Кустодио
4
Ловрич
6
6
4
Ловрич
10
Боттани
70
70
10
Боттани
7
Факкинетти
31
31
7
Факкинетти
16
Гертлер
26
26
16
Гертлер
23
Бесио
27
Бабич
27
Бабич
23
Бесио
9
Дуа
10
Шуберт
10
Шуберт
9
Дуа
Остались в запасе
Лугано
Санкт-Галлен
19
Демба Ба
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
19
Демба Ба
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
Остались в запасе
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Лугано - Санкт-Галлен
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
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