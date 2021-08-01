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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Лугано
Серветт - Лугано: обзор матча 01 августа 2021
Серветт
01.08.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Лугано
47'
М. Боттани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Лугано
Замена
Д. Дулин
️️️️
Т. Конья
87'
87'
Замена
M. Maric
️️️️
М. Боттани
80'
Замена
Y.
️️️️
М. Факкинетти
Замена
А. Сотье
️️️️
М. Диалло
77'
Замена
А. Шалк
️️️️
Т. Валь
77'
71'
Желтая карточка
Н. Лаванчи
66'
Желтая карточка
L. Phelipe
64'
Замена
L. Phelipe
️️️️
З. Ловрич
Замена
А. Антунес
️️️️
К. Имери
56'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Г. Кюи
56'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Боттани
Пас отдал
М. Факкинетти
Желтая карточка
Г. Кюи
41'
41'
Желтая карточка
О. Кустодио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Серветт
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
Лугано
5
Mijat Maric
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
2-1-4-3
32
Фрик
3
Клиши
4
Руй
30
Имери
8
Конья
25
Валь
9
Стеванович
10
Кеспедес
25
Диалло
19
Северен
99
Кюи
4-4-2
33
3
Циглер
14
Лаванчи
28
Хайризи
5
Дапрела
14
Саббатини
4
Ловрич
7
Факкинетти
10
Кустодио
11
10
Боттани
25
Диалло
32
Сотье
32
Сотье
25
Диалло
99
Кюи
23
Роделен
23
Роделен
99
Кюи
8
Конья
28
Дулин
28
Дулин
8
Конья
30
Имери
8
Антунес
8
Антунес
30
Имери
25
Валь
8
Шалк
8
Шалк
25
Валь
10
Боттани
5
5
10
Боттани
7
Факкинетти
31
31
7
Факкинетти
4
Ловрич
70
70
4
Ловрич
Остались в запасе
Серветт
Лугано
23
Венсан Сассо
ЦЗ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
58
Себастьян Осигве
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
23
Венсан Сассо
ЦЗ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Серветт - Лугано
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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