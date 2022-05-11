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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Лугано
Серветт - Лугано: обзор матча 11 мая 2022
Серветт
11.05.2022, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Лугано
52'
К. Бедья (П)
90+1'
Д. Оберлен (П)
10'
Ж. Целар (П)
63'
З. Ловрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Лугано
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Оберлен
90'
+1
Замена
М. Бауэр
️️️️
М. Диалло
67'
Замена
Р. Роделен
️️️️
К. Бедья
67'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
А. Антунес
67'
63'
ГОЛ! 1:2!
З. Ловрич
Пас отдал
Н. Лаванчи
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Бедья
52'
46'
Замена
З. Ловрич
️️️️
М. Боттани
46'
Замена
М. Валенсуэла
️️️️
М. Хайле-Селасси
45'
Желтая карточка
Д. Саббатини
21'
Желтая карточка
М. Боттани
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Целар
Желтая карточка
Н. Вуйоз
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лугано
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
41
Valton Behrami
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Лугано
12
Attilio Morosoli
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
9
Nikolas Muci
ЦФ
4-4-1-1
32
Фрик
3
Клиши
3
Вуйоз
4
Руй
25
Диалло
9
Стеванович
10
Кеспедес
25
Валь
8
Конья
8
Антунес
9
Бедья
3-1-5
14
Лаванчи
29
Бельхадж Махмуд
28
Хайризи
14
Саббатини
9
Целар
31
22
Дюррер
10
Боттани
7
Хайле-Селасси
25
Диалло
26
Бауэр
26
Бауэр
25
Диалло
9
Бедья
23
Роделен
23
Роделен
9
Бедья
8
Антунес
11
Оберлен
11
Оберлен
8
Антунес
7
Хайле-Селасси
16
Валенсуэла
16
Валенсуэла
7
Хайле-Селасси
10
Боттани
4
Ловрич
4
Ловрич
10
Боттани
Остались в запасе
Серветт
Лугано
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
41
Valton Behrami
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
12
Attilio Morosoli
ВР
23
Leonid Srdic
ЦП
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
41
Valton Behrami
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Остались в запасе
12
Attilio Morosoli
ВР
23
Leonid Srdic
ЦП
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Серветт - Лугано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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