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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Санкт-Галлен
Лугано - Санкт-Галлен: обзор матча 19 февраля 2022
Лугано
19.02.2022, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
5'
К. Дуа
90+4'
Л. Гертлер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Санкт-Галлен
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Гертлер
Желтая карточка
А. Сайпи
90'
+3
Желтая карточка
М. Боттани
83'
Замена
А. Дюррер
️️️️
О. Кустодио
79'
78'
Замена
М. Маглица
️️️️
Б. Тома
66'
Желтая карточка
А. Бесио
61'
Замена
А. Бесио
️️️️
А. Янкевиц
Замена
М. Факкинетти
️️️️
К. Рюгг
60'
59'
Замена
Б. Фазлийи
️️️️
Ж. Гуйемено
57'
Красная карточка
Ж. Квинтийя
Замена
И. Алиседа
️️️️
З. Ловрич
46'
Желтая карточка
Р. Циглер
44'
Желтая карточка
Н. Лаванчи
40'
Желтая карточка
О. Кустодио
38'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Дуа
Пас отдал
Ж. Гуйемено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Лугано
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
9
Nikolas Muci
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Санкт-Галлен
6
Матей Маглица
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
4-3-3
1
Сайпи
5
Дапрела
3
Циглер
14
Лаванчи
27
Рюгг
14
Саббатини
10
Кустодио
4
Ловрич
9
Целар
7
Хайле-Селасси
10
Боттани
1-5-3
1
Зиги
20
Стержиу
4
Стильхарт
88
Квинтийя
21
Гуйемено
24
Тома
16
Гертлер
22
Шмидт
6
Суттер
9
Дуа
27
Рюгг
7
Факкинетти
7
Факкинетти
27
Рюгг
10
Кустодио
22
Дюррер
22
Дюррер
10
Кустодио
4
Ловрич
31
Алиседа
31
Алиседа
4
Ловрич
24
Тома
6
Маглица
6
Маглица
24
Тома
21
Гуйемено
23
Фазлийи
23
Фазлийи
21
Гуйемено
45
Янкевиц
23
Бесио
23
Бесио
45
Янкевиц
Остались в запасе
Лугано
Санкт-Галлен
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
9
Nikolas Muci
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
9
Nikolas Muci
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
Остались в запасе
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Лугано - Санкт-Галлен
5
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
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