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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Лугано
Лозанна-Спорт - Лугано: обзор матча 18 апреля 2022
Лозанна-Спорт
18.04.2022, понедельник, 17:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Лугано
23'
А. Требель
73'
М. Пундж (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Лугано
Желтая карточка
Х. Маю
87'
82'
Желтая карточка
К. Рюгг
Замена
Ф. Чафик
️️️️
T. Coyle
81'
Замена
️️️️
С. Кукурузович
81'
73'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Пундж
72'
Замена
А. Дюррер
️️️️
О. Кустодио
Замена
Х. Маю
️️️️
С. Алакуш
72'
Желтая карточка
М. Пундж
70'
Желтая карточка
С. Алакуш
63'
57'
Замена
М. Амура
️️️️
И. Алиседа
57'
Замена
Y.
️️️️
М. Валенсуэла
ГОЛ! 1:0!
А. Требель
Пас отдал
С. Кукурузович
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
51
Анель Хушич
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
10
Оливье Кустодио
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Лозанна-Спорт
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
14
Хишам Маю
ЦП
Лугано
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
2-2-5
29
Пундж
22
Алакуш
7
Кукурузович
16
Требель
11
1
11
11
Амдуни
51
Хушич
3-3-1-3
1
Сайпи
5
Дапрела
16
Валенсуэла
28
Хайризи
27
Рюгг
10
Кустодио
14
Лаванчи
14
Саббатини
7
Хайле-Селасси
9
Целар
31
Алиседа
11
26
Чафик
26
Чафик
11
22
Алакуш
14
Маю
14
Маю
22
Алакуш
10
Кустодио
22
Дюррер
22
Дюррер
10
Кустодио
16
Валенсуэла
31
31
16
Валенсуэла
31
Алиседа
9
Амура
9
Амура
31
Алиседа
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Лугано
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
Главный тренер
Петер Цайдлер
58
Себастьян Осигве
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Лозанна-Спорт - Лугано
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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