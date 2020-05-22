Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фредерик Пикьонн - статистика

Завершил карьеру
8 декабря 1978 (47)
#10 | Нападающий
188 см | 85 кг
Франция | Мартиника
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Хэм
34
6
4
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Хэм
0 : 3
22.05.2011
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
15.05.2011
Вест Хэм
1' - 75'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Хэм
1 : 1
07.05.2011
Блэкберн
64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Манчестер Сити
2 : 1
01.05.2011
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Челси
3 : 0
23.04.2011
Вест Хэм
79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Вест Хэм
1 : 2
16.04.2011
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Болтон
3 : 0
09.04.2011
Вест Хэм
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вест Хэм
2 : 4
02.04.2011
Манчестер Юнайтед
69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Хэм
3 : 0
05.03.2011
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вест Хэм
3 : 1
27.02.2011
Ливерпуль
1' - 83'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Бромвич
3 : 3
12.02.2011
Вест Хэм
57' - 90'
58'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вест Хэм
0 : 1
06.02.2011
Бирмингем Сити
1' - 60'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкпул
1 : 3
02.02.2011
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
2 : 2
22.01.2011
Вест Хэм
1' - 86'
85'
83'
86'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Ньюкасл
5 : 0
05.01.2011
Вест Хэм
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Хэм
2 : 0
01.01.2011
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вест Хэм
1 : 1
28.12.2010
Эвертон
1' - 56'
55'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Фулхэм
1 : 3
26.12.2010
Вест Хэм
1' - 89'
45'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Блэкберн
1 : 1
18.12.2010
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Хэм
1 : 3
11.12.2010
Манчестер Сити
1' - 79'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Сандерленд
1 : 0
05.12.2010
Вест Хэм
69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вест Хэм
3 : 1
27.11.2010
Уиган Атлетик
1' - 77'
35, 56'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Ливерпуль
3 : 0
20.11.2010
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
0 : 0
13.11.2010
Блэкпул
1' - 82'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Хэм
2 : 2
10.11.2010
Вест Бромвич
1' - 90'
50'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
06.11.2010
Вест Хэм
1' - 90'
48'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2010
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вест Хэм
1 : 2
23.10.2010
Ньюкасл
1' - 67'
12'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
16.10.2010
Вест Хэм
1' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
1 : 1
02.10.2010
Фулхэм
1' - 90'
51'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Вест Хэм
1 : 0
25.09.2010
Тоттенхэм
1' - 64'
29'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Сток Сити
1 : 1
18.09.2010
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Вест Хэм
1 : 3
11.09.2010
Челси
72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
28.08.2010
Вест Хэм
72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Вест Хэм
1 : 3
21.08.2010
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Астон Вилла
3 : 0
14.08.2010
Вест Хэм
46' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
2
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+