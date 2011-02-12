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Вест Бромвич - Вест Хэм
Вест Бромвич - Вест Хэм: обзор матча 12 февраля 2011
Вест Бромвич
12.02.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
3 : 3
Завершен
Вест Хэм
3'
Г. Дорранс
8'
Д. Томас
32'
У. Рид (АГ)
51'
Д. Ба
58'
К. Коул
83'
Д. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Вест Хэм
Желтая карточка
Д. Спектор
ГОЛ! 3:3!
Д. Ба
Замена
Г. Тамаш
️️️️
Д. Томас
Замена
Д. Спектор
️️️️
Г. О'Нил
Замена
Д. Барнс
️️️️
Г. Дорранс
ГОЛ! 3:2!
К. Коул
Пас отдал
Ф. Пикьонн
Желтая карточка
К. Брант
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
Л. Боа Морте
ГОЛ! 3:1!
Д. Ба
Пас отдал
М. Нобл
Желтая карточка
М. Нобл
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
У. Рид
Желтая карточка
Л. Боа Морте
Желтая карточка
Г. Дорранс
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Ю. Мулумбу
14'
ГОЛ! 2:0!
Д. Томас
Пас отдал
М. Фортуне
ГОЛ! 1:0!
Г. Дорранс
Пас отдал
П. Одемвингие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Вест Хэм
25
Рууд Боффин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
4-4-2
13
Майхилл
3
Шори
20
Шарнер
13
Ольссон
18
Хара
7
Томас
11
Брант
18
Дорранс
21
Мулумбу
32
Фортуне
27
Одемвингие
4-4-2
31
Грин
2
Якобсен
3
Да Кошта
23
Рид
3
Бридж
11
Боа Морте
8
Паркер
16
Нобл
19
О'Нил
19
Ба
24
Коул
7
Томас
30
Тамаш
30
Тамаш
7
Томас
18
Дорранс
10
Барнс
10
Барнс
18
Дорранс
21
Мулумбу
7
Моррисон
7
Моррисон
21
Мулумбу
19
О'Нил
23
Спектор
23
Спектор
19
О'Нил
11
Боа Морте
10
Пикьонн
10
Пикьонн
11
Боа Морте
Остались в запасе
Вест Бромвич
Вест Хэм
33
Скотт Карсон
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
25
Рууд Боффин
ВР
36
Жюльен Фобер
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
20
Завон Хайнс
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Остались в запасе
25
Рууд Боффин
ВР
36
Жюльен Фобер
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
20
Завон Хайнс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Вест Бромвич - Вест Хэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Хоуторнс
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