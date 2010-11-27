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Вест Хэм - Уиган Атлетик
Вест Хэм - Уиган Атлетик: обзор матча 27 ноября 2010
Вест Хэм
27.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
35'
В. Бехрами
56'
В. Обинна
75'
С. Паркер
86'
Т. Клеверли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Уиган Атлетик
ГОЛ! 3:1!
Т. Клеверли
Замена
Р. Ковач
️️️️
С. Паркер
Замена
К. Коул
️️️️
Ф. Пикьонн
ГОЛ! 3:0!
С. Паркер
Пас отдал
В. Обинна
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Х. Томас
Пенальти не реализован!
М. Боселли
Замена
В. Мозес
️️️️
Ж. Гомес
Замена
М. Боселли
️️️️
С. Гохури
ГОЛ! 2:0!
В. Обинна
Пас отдал
Ф. Пикьонн
Замена
У. Рид
️️️️
Л. Якобсен
ГОЛ! 1:0!
В. Бехрами
Пас отдал
Ф. Пикьонн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Хэм
23
Уинстон Рид
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
11
Джеймс МакАртур
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Мауро Боселли
ЦФ
4-3-1-2
31
Грин
39
Гэббидон
4
Апсон
5
Томкинс
2
Якобсен
85
Бехрами
8
Паркер
16
Баррера
19
Станислас
11
Обинна
10
Пикьонн
4-5-1
26
Аль-Хабси
8
Стам
13
Колдуэлл
3
Фигероа
2
Гохури
16
Гомес
17
Диаме
6
Томас
8
Клеверли
28
Н'Зогбиа
9
Ди Санто
2
Якобсен
23
Рид
23
Рид
2
Якобсен
8
Паркер
15
Ковач
15
Ковач
8
Паркер
10
Пикьонн
24
Коул
24
Коул
10
Пикьонн
6
Томас
26
Уотсон
26
Уотсон
6
Томас
16
Гомес
11
Мозес
11
Мозес
16
Гомес
2
Гохури
17
Боселли
17
Боселли
2
Гохури
Остались в запасе
Вест Хэм
Уиган Атлетик
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Вест Хэм - Уиган Атлетик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Аптон Парк
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