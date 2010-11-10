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Вест Хэм - Вест Бромвич
Вест Хэм - Вест Бромвич: обзор матча 10 ноября 2010
Вест Хэм
10.11.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
43'
С. Паркер
50'
Ф. Пикьонн (П)
38'
П. Одемвингие (П)
72'
П. Ибаньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Вест Бромвич
Замена
М. Фортуне
️️️️
П. Одемвингие
Замена
Б. МакКарти
️️️️
П. Баррера
Замена
Д. Барнс
️️️️
Д. Томас
Замена
В. Обинна
️️️️
К. Коул
Желтая карточка
Р. Ковач
ГОЛ! 2:2!
П. Ибаньес
Пас отдал
К. Брант
Замена
С. Кокс
️️️️
Г. Дорранс
Замена
Р. Ковач
️️️️
Л. Боа Морте
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Пикьонн
ГОЛ! 1:1!
С. Паркер
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Одемвингие
Желтая карточка
Л. Боа Морте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
16
Пабло Баррера
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
4-4-2
31
Грин
6
Илунга
4
Апсон
39
Гэббидон
2
Якобсен
18
Дайер
16
Баррера
8
Паркер
11
Боа Морте
24
Коул
10
Пикьонн
3-2-4-1
33
Карсон
20
Шарнер
30
Тамаш
19
Ибаньес
18
Рид
16
Чех
7
Моррисон
18
Дорранс
11
Брант
7
Томас
27
Одемвингие
11
Боа Морте
15
Ковач
15
Ковач
11
Боа Морте
24
Коул
11
Обинна
11
Обинна
24
Коул
16
Баррера
0
МакКарти
0
МакКарти
16
Баррера
7
Томас
10
Барнс
10
Барнс
7
Томас
27
Одемвингие
32
Фортуне
32
Фортуне
27
Одемвингие
18
Дорранс
10
Кокс
10
Кокс
18
Дорранс
Остались в запасе
Вест Хэм
Вест Бромвич
1
Марек Штех
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
Главный тренер
Авраам Грант
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Вест Хэм - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Аптон Парк
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